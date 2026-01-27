코스피 5084.85로 마감 지난해 10월 4000선 돌파 후 3개월 만

[헤럴드경제=김유진 기자] 금융투자협회가 코스피 지수가 사상 최초로 종가 기준 5000선을 돌파한 27일 ‘우리 자본시장의 새로운 역사적 이정표’라는 축하 메시지를 전했다.

이날 황성엽 금융투자협회장은 “KOSPI 5000은 지금 세대의 성과이자 역사적 기록이지만, 미래 세대에게는 큰 도약과 희망을 키우는 새로운 출발점이다. 이제 자본시장 새역사의 출발점에서 다음 페이지를 무엇으로 채울지 집중해야 한다”고 말했다.

이어 “자본시장을 통해 모인 자금이 생산적 금융으로서 기업의 혁신 투자를 견인하고, 실물분야의 혁신이 일자리 창출과 국가경쟁력으로 연결될 수 있도록 협회는 정부와 시장, 투자자의 지혜를 모아 나가겠다. 나아가, 협회는 투자자보호 강화 및 소외계층에 대한 지원을 확대하여 금투업계의 사회적 책임을 다하겠다”며 소회를 밝혔다.

금융투자협회는 이날 코스피 지수가 5084.85로 정규시장을 마감한 것과 관련해 지난해 10월 27일 사상 처음으로 4000선을 돌파한 지 불과 3개월 만에 이룬 성과라고 밝혔다.

협회는 이번 코스피 5000 돌파가 70년을 넘긴 우리 자본시장이 축적해 온 성과일 뿐 아니라, 자본시장이 국가 성장엔진으로 작동하며 대한민국 경제의 대도약 국면이 시작됐음을 알리는 신호라고 평가했다.

또 코스피 5000은 위기와 변동성을 견뎌낸 자본시장의 회복 탄력성과 성숙도를 보여주는 수치로, 정부와 국회의 지속적인 인프라 개선과 제도 정비, 대내외 투자자들의 신뢰 축적, 시장 참여자들의 노력이 복합적으로 작용한 결과라고 했다.