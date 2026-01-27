부동산 데이터 분석·활용 전문인력 양성

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국부동산원은 2월 3일부터 5일까지 한국부동산원 서울강남지사에서 ‘2026년 제1차 부동산 데이터 아카데미(부동산 데이터 아카데미)’를 개최한다고 27일 밝혔다.

부동산 데이터 아카데미는 양질의 부동산 데이터를 개방하고 부동산 신산업 육성을 지원하기 위한 국토교통부 부동산 빅데이터 플랫폼 운영 사업 프롭테크 지원 프로그램의 하나로 추진된다.

민관 협업을 통해 구축된 부동산 빅데이터 플랫폼에서는 현재 부동산 개발·공급·거래·관리, 수익형 부동산 관련 데이터 273종과 ‘모빌리티 데이터 기반 주거지역 소음지도 서비스’ 등 공익 목적의 데이터 활용 서비스 10종을 제공하고 있다.

부동산 데이터 아카데미는 부동산 데이터를 업무에 활용하고자 하는 기업종사자와 일반인을 대상으로 수강생 30명을 선착순 모집하며 부동산 데이터 분석 도구(파이썬, 생성형 인공지능 등)와 부동산 빅데이터 플랫폼 개방데이터를 활용한 총 6강의 실습 교육으로 편성된다.

손태락 한국부동산원 원장은 “이번 아카데미가 부동산 신산업의 핵심자원인 부동산 데이터의 실무 활용 방법을 공유하는 교육의 장이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 부동산 데이터 전문인력 양성을 통해 신산업 활성화에 지속적으로 기여하겠다”고 밝혔다.