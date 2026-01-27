대북전담 이사 김모 씨는 첫 소환

[헤럴드경제=이용경 기자] 북한이 제기한 한국 무인기 침투 의혹을 조사하는 군경합동조사 태스크포스(TF)가 27일 민간인 피의자 2명을 소환 조사 중이다. 특히 무인기 제작 업체에서 대북전담 이사로 근무한 김모 씨도 이날 처음으로 소환돼 조사받는 중인 것으로 파악됐다.

27일 헤럴드경제 취재를 종합하면 군경 TF는 이날 항공안전법, 군사기지 및 군사시설 보호법 위반 혐의 등을 받는 30대 대학원생 오모 씨를 두 번째로 불러 조사 중이다. 특히 같은 혐의를 받는 김씨에 대해선 첫 소환 조사를 진행하고 있다.

TF 수사를 받는 피의자는 오씨가 운영하던 무인기 제작 업체 ‘에스텔엔지니어링’ 대표 장모 씨, 이 업체에서 대북전담 이사로 활동한 김씨 등 3명이다. 경찰은 이들에게 허가 없이 무인기를 날려 보낸 혐의와 무인기를 이용해 국내 군사시설을 촬영한 혐의 등을 적용해 수사 중이다.

앞서 군경 TF는 지난 16일과 23일 장씨를 잇따라 소환해 조사했다. 24일에는 오씨에 대한 첫 조사를 진행했는데 그가 언론 인터뷰를 통해 북한에 무인기를 날려 보냈다고 주장한 지 8일 만이었다.

장씨와 오씨는 서울의 한 사립대 선후배 사이로 지난 2024년 학교 지원을 받아 창업한 무인기 제작 업체에서 각각 대표와 이사를 맡았다. 윤석열 정부 때는 용산 대통령실에서 계약직으로 함께 근무하고 통일 관련 청년단체를 조직해 활동한 이력도 있는 것으로 알려졌다.

TF는 무인기를 날려 보낸 경위를 비롯해 무인기 업체 설립 및 운영 과정, 국군정보사령부(정보사) 개입 의혹 등을 들여다보는 것으로 전해졌다. 무인기가 북측으로 날아가는 과정에서 우리 군 시설이 촬영됐다는 의혹에 대해서도 피의자들이 고의로 군 시설을 촬영했는지 수사하고 있다.

TF는 지난 21일 이들의 주거지와 사무실 등을 압수수색 했다. 23일에는 이들 3명에 대해 출국금지 조치를 했다. 출국금지는 다음 달 16일까지인 것으로 알려졌다.