대통령실, 정책실장 주재로 관계부처 대책회의 재정부 “미국 정부와 소통할 것”

[헤럴드경제=배문숙·문혜연·양영경 기자]정부는 도널드 트럼프 대통령의 갑작스러운 관세 인상 배경을 분석하면서 대응 마련을 분주히 하고 있다. 현재 방위산업 협력 강화 논의를 위해 캐나다를 방문 중인 김정관 장관이 조속히 미국을 방문, 러트닉 상무장관과 관련 내용을 협의할 계획이다.

청와대는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령이 우리나라에 대한 자동차 관세를 25%로 인상한다고 발표한 것과 관련해 “미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부 내용에 대한 설명은 아직 없는 상황”이라고 밝혔다.

청와대 대변인실은 이날 공지를 통해 “트럼프 대통령은 트루스 소셜에 한국 국회의 대미 전략투자특별법 상정 지연을 이유로 자동차 품목관세와 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 게시했다”면서 이같이 전했다.

청와대는 이어 “오늘(27일) 오전 김용범 정책실장 주재로 관계부처가 참여하는 대책회의를 개최할 예정”이라고 했다.

또한 김정관 산업통상부 장관도 미국으로 급파된다. 당초 김 장관의 방미 일정은 28~31일로 예정됐지만 하루 당겨 미국 출장길에 오른다.

청와대는 “현재 캐나다에 체류 중인 김 장관도 조속히 미국을 방문해 하워드 러트닉 상무장관과 관련 내용을 협의할 계획”이라고 설명했다.

앞서 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 “한국 입법부가 한국과 미국과의 합의를 지키지 않고 있다”고 주장하고 “이에 따라 난 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다.

이어 트럼프 대통령은 “이재명 대통령과 난 2025년 7월 30일에 양국을 위한 위대한 합의를 했으며, 내가 2025년 10월 29일 한국에 있을 때 그런 조건을 재확인했다. 왜 한국 입법부는 합의를 승인하지 않았는가”라고 했다.

재정경제부는 27일 대미투자법과 관련해 “현재 미국 측의 의중을 파악하고 있다”며 “앞으로 한국 국회의 법안 논의 상황을 미국 측에 설명해 나가는 등 미국 정부와 소통할 것”이라고 밝혔다.

재경부는 이날 언론에 배포한 메시지에서 “당초 이날 오후 부총리와 국회 재정경제위원장 간 면담 등을 통해 해당 특별법안에 대한 국회의 협조를 요청할 계획이었다”고 설명했다. 이어 “이를 포함해 앞으로도 국회와 적극적으로 협의해 나가겠다”고 강조했다.

대미투자법은 한미 관세 협상의 후속 조치로 ▷전략적 투자 추진 체계 및 절차 마련 ▷한미전략투자기금 설치 ▷한미전략투자공사의 한시적 설립 등의 내용을 담고 있다. 해당 법안은 지난해 11월 여당 주도로 국회에 발의됐다.