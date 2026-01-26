[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)는 강원 석탄산업전환지역 4개시군(정선, 태백, 영월, 삼척) 일대 에너지 취약계층에게 온기를 전달하는 연탄 나눔 봉사를 진행했다고 26일 밝혔다.

한파 속 이웃들의 겨울나기를 위해 기획된 이날 봉사활동에는 최철규 직무대행과 임우혁 노동조합위원장, 남한규 경영지원본부장을 포함한 80여명의 임직원들이 참여해 정선 신동, 태백 화전, 영월 쌍용, 삼척 도계에서 각각 연탄을 직접 배달했다.

강원랜드는 이번 봉사활동을 통해 석탄산업전환지역 내 12가구에 총 3,600장의 연탄과 방한용품, 먹거리 등을 전달하며 지역에 온정을 나눴다.

이와 함께, 올해 ‘희망 2026 나눔캠페인’에도 3억 5000만 원의 성금을 지원해 노후 보일러 교체 및 연탄 나눔 등의 지원을 이어갈 예정이다.

최 직무대행은 “올해도 연초부터 노사가 함께 연탄 배달 봉사를 통해 따뜻한 나눔을 실천할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역의 이웃들에게 온정의 손길이 확산될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

한편, 강원랜드는 매년 1억5000만 원 상당의 연탄 나눔을 진행하고 있으며, 2023년에는 특별 난방비 지원 사업을 통해 8억원 상당의 연탄 100만장을 전국에 전달하는 등 겨울나기 지원에 앞장서고 있다.