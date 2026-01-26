[헤럴드경제=함영훈 기자]하나투어는 2026년 중국 장가계 예상 송출객 수가 전년 동기 대비 33% 이상 증가할 것으로 전망했다.

이같은 고도성장세에 힘입어 전용 라운지와 식당, 차별화된 서비스를 앞세운 ‘장가계 기획여행’ 상품으로 경쟁력을 강화하고 있다고 26일 밝혔다.

하나투어는 장가계 지역에 대한 오랜 운영 노하우와 전문성, 안정적인 현지 네트워크를 바탕으로 공항과 주요 관광지 전반에 걸쳐 하나투어 고객 전용 혜택을 제공하고 있다.

장가계 공항 내 ‘하나투어 전용 VIP 라운지’를 운영하고 있으며, 이는 국내 여행기업 중 유일하게 면세 구역 내에 위치해 있다. 프리미엄 상품 고객은 탑승 수속 및 출국 심사를 마친 후, 비행기 탑승 전 면세 구역 내에서 휴식을 취할 수 있다.

대표 관광지인 원가계 백룡 엘리베이터 앞에는 전용 커피부스인 ‘빽룡다방’을 운영하고, 매력상서쇼 관람 일정에는 전용 쉼터, VIP 좌석 및 통로 이용을 포함해 편의성을 높였다. 또한 리무진 버스와 포토북을 제공하고, 장가계 최고급 식당에서 즐기는 훠궈와 단독 BBQ 푸드트럭 야식 등 미식 요소도 강화했다.

대표 상품인 ‘[스탠다드]장가계/원가계 5일’은 세계자연유산이자 영화 아바타의 배경인 원가계에 방문하고 천자산 자연보호구도 둘러본다. 천문산에서는 케이블카를 타고 유리 전망대, 유리잔도를 둘러본다. 보봉호수에서는 VIP 셔틀버스로 이동해 유람선을 탑승하며 전신마사지, BBQ 푸드트럭 등 하나투어 전용 혜택도 일정에 포함한다.

한편, 자연 풍경구 관광에서 벗어나 이색 콘텐츠를 결합한 ‘장가계 효콘서트’ 상품도 어버이날 및 하나투어 창립 기념일에 맞춰 연 2회 특별 운영하고 있다.

하나투어 관계자는 “관광지뿐만 아니라 공항 면세 구역에 전용 라운지를 운영해 보다 편안한 여행 경험을 제공하고 있다”라며 “봄부터 이어지는 성수기 수요에 선제적으로 대응하고, 차별화된 서비스를 제공하기 위해 다양한 단독 혜택을 확대하고 있다”라고 말했다.