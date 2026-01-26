이상일 용인시장, 김윤덕 국토교통부 장관에게 용인 반도체 클러스터 지방이전 반대하는 용인시민 서명부 전달 이 시장, “용인 반도체 국가산단 등을 이전하자는 주장에 용인 시민들이 단호한 태도로 서명…짧은 기간 서명자가 6만 1000여명이나 되는 만큼 용인시민 뜻 잘 헤아려 달라”

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 26일 오후 정부세종청사에서 김윤덕 국토교통부 장관에게 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산단’과 ‘용인반도체클러스터 일반산단’이 계획대로 진행돼야 한다는 뜻이 담긴 용인특례시민들의 서명부를 전달했다.

이 시장은 “용인 반도체 국가산단 등을 이전하자는 주장이 나와 용인 시민들이 단호한입장을 나타내며 서명을 했다“며 ”시민들이 서명부를 국토교통부에 전달해 달라고 해서 이렇게 박스에 담아 가지고 왔다“고 말했다.

그러면서 “짧은 기간에 무려 6만 1000여명이 서명했는데 용인 시민의 뜻을 잘 헤아려 주시기 바란다”고 말했다.

이 시장이 김 장관에게 전달한 서명부에는 용인시민 6만 894명의 서명이 담겼다.

용인시민들은 올해 1월초부터 25일까지 많은 지역에서 서명운동을 전개했다.

소상공인·농민·여성단체, 교육관련 단체, 공동주택 거주자 등 다양한 지역 구성원들이 서명에 참여한 다음 시에 서명부를 전달했다.

이 시장은 이날 서명부와 함께 용인특례시 주요 현안과 관련한 자료도 김 장관에게 건네면서 도움을 요청했다.

이 시장은 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산업단지’와 관련해 차질없는 조성을 강조하고, 현 정부에서는 열리지 않았던 국토교통부 주최 ‘국가산단 관련 범정부 추진단 회의’를 빠른 시일 내에 개최해 줄 것을 요청했다.

이 시장은 김 장관과의 미팅에서 “2023년 3월 정부가 지정한 전국 15곳 국가산단 가운데 정부로부터 국가산단 계획 승인을 받은 곳은 용인 첨단시스템반도체 국가산단 하나뿐”이라며 “다른 지역 국가산단도 중요한 곳이므로 이들 산단이 현재 어떤 상태에 있는지 점검하고, 지역의 이야기를 듣고 정부가 지원하는 방안을 검토하는 범정부추진단회의가 꼭 필요하다고 본다”고 말했다.

이 시장은 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산단’ 관련 자료에서는 “반도체는 타이밍이 곧 경쟁력이고 시간이 보조금이나 마찬가지인 산업”이라며 “경쟁국들이 막대한 보조금 지원과 세제 및 금융지원을 총동원하는 등 국가대항전을 벌이는 상황에서 국가첨단전략산업 구축은 정부가 정한 계획과 로드맵에 따라 흔들림없이 추진돼야 한다”고 강조했다.

이 시장은 “‘용인 첨단시스템반도체 국가산단’은 대한민국이 미래 반도체 시장의 주도권을 쥐고 경제성장을 지속해 나갈 수 있도록 하는 국가차원의 중대한 프로젝트”라며 “2030년 1기 생산라인(팹) 가동이라는 목표를 향해 중앙정부, 용인특례시, 사업시행자, 삼성전자가 하나가 되어 차질없이 정상 추진될 수 있도록 보상 진행, 산단 조성공사 조속 발주 등에 힘을 모아야 한다”고 역설했다.

이 시장은 그동안 “용인특례시에서 잘 진행되어온 반도체 프로젝트들을 흔드는 것은 반도체도 망치고 나라도 망치겠다는 것“이라며 ”2023년 3월 정부가 이동·남사읍 삼성전자 첨단시스템반도체 국가산단을 지정했고, 같은 해 7월에는 이곳과 삼성전자 기흥캠퍼스, SK하이닉스의 원삼면 용인반도체클러스터 일반산단 등 세 곳이 국가첨단전략산업 특화단지로 정부에 의해 지정된 만큼 정부가 계획대로 지원할 책임을 가지고 있다“고강조해 왔다.

이 시장은 “지난해 정부가 삼성전자 국가산단과 SK하이닉스 일반산단에 전력·용수를 공급하는 계획을 세운 만큼 그 계획을 차질없이 실행하는 일을 해야 한다”며 “그렇게 하는 것이 정부의 책임윤리를 지키는 것”이라고 누차 역설했다.