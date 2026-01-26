연구기관·대학 등 40개 기관 80여명으로 구성

[헤럴드경제=배문숙 기자]기획예산처가 우리나라가 미래에 직면할 구조적 위험을 극복하기 위해 민간과 머리를 맞댄다.

기획처는 26일 세종 KT&G 빌딩에서 민관협력체 첫 회의를 열고 향후 협력 방안을 논의했다.

민관협력체는 전문 분야별 7개 분과로 구성됐다. 중장기 대응 전략 마련을 위해 신설된 기획처 미래전략기획실을 중심으로 총 40개(27개 연구기관·13개 대학) 기관 전문가 80여명이 참가한다.

민관협력체는 ▷인공지능(AI) 대전환 등 산업 경쟁력 강화 ▷인구구조 변화 대응·적응 ▷국가 온실가스 감축 목표(NDC) 2035 달성 ▷양극화 완화 ▷지역 균형 발전 등 5대 구조적 리스크를 극복하기 위한 과제를 발굴할 예정이다.

강영규 기획처 미래전략기획실장은 회의에서 “향후 단기 현안 대응 방안 외에 중장기 구조적 도전과제에 대한 근본적인 정책 방안·전략 마련이 긴요하다”며 “성장 잠재력을 확충하고 모든 국민들에게 희망과 비전을 제시할 수 있는 미래전략 마련에 협력체가 매진해야 한다”고 강조했다.

한국개발연구원(KDI) 김미루 연구위원은 “과거 연구 결과·정책 제안 시각에 한정돼서는 안 된다”며 “더 창의적이고 폭넓은 시야로 과제를 발굴하고 연구 작업을 진행해야 한다”고 제안했다.

기획처 관계자는 “한 분야에만 한정되지 않고 여러 분야에 걸친 복합적인 시각으로 접근할 필요성이 있다”며 “7개 분과 간에도 긴밀히 상호협력을 해나갈 것”이라고 강조했다.