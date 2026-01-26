농식품·영농자재·유류 동시 할인 판매

[헤럴드경제=배문숙 기자]농협중앙회는 설 명절을 앞두고 26일부터 다음 달 20일까지 전국 농협하나로마트 등에서 농식품과 영농자재, 물가안정 품목, 유류를 아우르는 ‘농심!천심!동심!(農心!天心!同心!) 특별할인행사’를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 소비자 물가 부담 완화를 위한 정부 정책에 동참하기 위한 것으로, 농협은 자체 예산 362억 원과 정부 지원금 135억 원 등을 포함해 510억 원을 투입한다.

강호동 농협중앙회장은 이날 농협하나로마트 양재점을 직접 방문해 설 성수품목 수급상황과 판매동향을 점검했다.

특히 이번 행사에서는 농협 최초로 농식품과 영농자재, 유류를 동시에 할인 판매한다. 농협하나로마트는 사과와 배, 한우 등 설 성수품목과 배추,계란, 라면, 참기름 등 물가안정 품목을 최대 65% 저렴하게 판매한다. 또 NH싱씽몰(농협몰)은 최대 50% 할인한다.

또 NH-OIL 주유소에서는 난방용 등유를 리터당 30원 할인 공급하고, 농협자재판매장에는 영농자재를 최대 30% 저렴하게 판매해 농업인과 소비자의 부담을 동시에 낮출 계획이다.

강 회장은“농협은 물가안정을 위한 정부정책에 발맞춰 소비자와 서민경제에 도움이 되도록 설 성수품을 저렴한 가격에 공급하는 특별할인행사를 준비했다”면서 “앞으로도 농협은 국민의 신뢰를 회복하고 사랑받는 협동조합으로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 강조했다.