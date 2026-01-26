금현물 지수 80% 오를 때 수익률 189% 금 가격 상승 시 채굴 기업 이익도 급상승

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 HANARO 글로벌금채굴기업 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 1000억원을 돌파했다고 26일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 22일 기준 해당 ETF의 순자산은 1025억원으로 집계됐다. 1년 전(77억원)과 비교하면 규모가 13배 이상 커졌다.

HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 ▷뉴몬트(Newmont) ▷애그니코 이글 마인스(Agnico Eagle Mines) ▷바릭 마이닝(Barrick Mining) 등 미국, 캐나다, 호주를 비롯한 글로벌 금 채굴 기업 주식에 투자하는 상품이다.

해당 상품의 가장 큰 특징은 금 선·현물이 아니라 금 채굴 기업 주식에 투자해 수익률을 낸다는 점이다. 인건비, 유가 등 금 채굴비용은 고정비 성격이 강하지만 금 판매가격은 시장 상황에 따라 변동성이 크다. 따라서 금 가격 상승 시 채굴 기업의 이익이 급격히 늘어나는 ‘영업 레버리지 효과’를 누릴 수 있다.

실제 지난 23일 기준 최근 1년간 국내 금 시세를 반영하는 KRX금현물 지수가 79.82% 상승할 때 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 188.81%의 수익률을 기록했다.

이러한 성과에 힘입어 투자자들의 자금이 대거 유입된 것으로 파악된다. 특히 개인 투자자들은 지난 1년간 325억원을 순매수했다.

김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 “최근 금채굴기업 주가가 많이 올랐으나 2010년 이후 장기 시계열로 보면 금 대비 현저한 저평가 상태를 유지하고 있다”며 “올해도 금 채굴 기업의 실적 개선세가 지속될 것으로 예상되는 만큼 금채굴기업 ETF에 반드시 주목해야 한다”고 말했다.