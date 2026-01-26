선수단 시상복 입고 쉬운 춤 동작 선봬

[헤럴드경제=조용직 기자] 아이돌그룹 엔하이픈의 성훈이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 출전 국가대표 선수단의 선전을 기원하는 댄스를 선보였다.

대한체육회(회장 유승민)는 전 피겨선수 출신이자 현 대한체육회 홍보대사인 성훈이 참여한 선수단 응원 챌린지 영상을 26일 SNS를 통해 공개했다.

이번 응원 챌린지는 엔하이픈의 대표곡 중 하나인 ‘샤라웃(Shout Out)’의 일부 구간을 활용해 촬영됐으며, 엔하이픈 성훈이 선수단과 함께한다는 의미를 담아 선수단 시상복 재킷을 착용하고 참여했다.

구성은 상체 동작 위주의 간결한 댄스로 되어 있어 누구나 쉽게 따라 할 수 있도록 했으며, 더욱 많은 국민이 자연스럽게 동계올림픽 응원에 동참할 수 있게 했다.

성훈은 지난해 5월 대한체육회 홍보대사로 위촉된 이후 2025 올림픽데이 홍보 및 축하 영상 참여, 대한민국 선수단 결단식 참석 등 대한체육회가 주관하는 올림픽 관련 행사에 적극적으로 함께하고 있다.

지난 22일 열린 대한민국 선수단 결단식에 참석한 성훈은 “동계올림픽 선수단 결단식에 함께할 수 있어 영광이며, 선수단 여러분 모두 건강하게 최고의 기량을 펼치길 응원하겠다”고 소감을 밝힌 바 있다.