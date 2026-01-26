‘거주자 외화예금 동향’ 달러 강세 기대도 영향

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 12월 한달간 국내 거주자의 외화예금이 160억달러(약 23조원) 늘었다. 역대 최고 증가폭이다.

한국은행이 26일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 지난해 12월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1194억3000만달러로 11월 말보다 158억8000만달러 늘었다.

11월(+17억2000만달러)에 이어 두달 연속 증가세다. 특히, 통계가 존재하는 2012년 6월 이후 가장 큰 증가폭을 기록했다.

거주자 외화예금이란 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

주체별로 보면 한달 새 기업예금(1025억달러)과 개인예금(169억3000만달러)이 140억7000만달러, 18억2000만달러씩 늘었다. 통화 종류별로는 미국 달러화(959억3000만달러)와 유로화(117억5000만달러), 엔화(90억달러)가 각 83억4000만달러, 63억5000만달러, 8억7000만달러 불었다.

한은은 “달러예금은 외국인의 국내기업 지분 취득 자금(약 20억달러), 수출입 기업의 경상대금, 증권사의 투자자 예탁금 등이 예치되면서 늘었다”며 “유로예금도 연초 지급 예정인 대규모 수입 중간재 대금 등의 일시 예치로 급증했다”고 설명했다.

아울러 “개인 외화예금 증가(+18억2000만달러)에는 달러 강세에 대한 기대 등도 일부 영향을 미쳤을 것”이라고 덧붙였다.

해외 주식 투자 확대와 달러예금 증가 간 관계에 대해서는 “증권사 투자자 예탁금이 해외 투자를 늘리는 과정에서 추가로 유입됐을 수 있지만, 반대로 해외 주식 등을 처분한 자금을 아직 환전하지 않고 외화 예탁금 형태로 보유하고 있을 수도 있다”며 “작년 12월 증권사 투자자 예탁금 예치 증가 요인을 세부적으로 구분하기가 어렵다”고 말했다.