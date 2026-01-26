[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당은 26일 더불어민주당과의 합당 제안에 대해 “당원의 총의에 따라 합당 여부를 판단하겠다”고 밝혔다.

박병언 대변인은 이날 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 비공개 당무위원회를 마친 뒤 기자들과 만나 “민주당의 합당 제안에 대해 진지하고 격렬한 찬반 논의를 했다”며 이 같은 의결사항을 전했다.

당무위는 3시간여에 걸친 회의 끝에 당의 독자적인 비전, 가치, 정책에 기초해 당원 총의에 따라 합당 여부를 판단하고, 관련 협의에 대한 전권은 당 대표에게 위임하기로 결정했다.

박 대변인은 합당 제안에 대한 수용 여부를 당 최고위와 당무위에서 결정한 뒤 그에 대한 전 당원 투표를 진행할 계획이라고 설명했다.

이날 당무위 논의 과정에 대해서는 “찬성·반대 식의 논의가 아니었다. 민주당에서 여러 정치적 의미를 갖고 제안을 줬을 텐데 그 의미가 무엇인지, 정무적 판단에 대한 격렬한 논의가 있었다”고 설명했다.

다만 “민주당의 제안으로 ‘당이 너무 많이 휘둘려서는 안 된다’, ‘당 대표 중심으로 질서 있고 차분하게 대처해야 한다’는 데 견해가 일치했다”라고 전했다.

박 대변인은 이날 당무위에서 민주당 조승래 사무총장의 전날 기자간담회 발언에 대한 지적도 있었다고 밝혔다.

조 사무총장이 합당 시 당명 변경 가능성에 대해 ‘더불어민주당 당명이 유지된다는 생각을 당연히 갖고 있지 않겠느냐’고 답한 것을 두고는 “흡수 합당을 전제로 한 듯한 발언”이라며 “합당 논의를 제안한 민주당 입장에서 매우 부적절했다는 생각을 갖고 있다”고 비판했다.

또 조 사무총장이 ‘늦어도 두 달 내로 (합당 논의를) 정리해야 한다’고 언급한 데 대해서도 “타임라인을 민주당 사무총장께서 일방적으로 발표하신 것 자체가 적절하지 않았다는 비판이 있었다”며 “그 시한에 저희가 구애받고 있지는 않다”고 했다.