고려·삼국 역사복원 협회·학회 139권의 ‘고려사’ 국보 승격 요청 이재명 대통령 환단고기 언급 후 역사 바로잡기 활발..새 교과서도 제작중

[헤럴드경제=함영훈 기자] “각종 상급학교 입시, 공공부문 입사 필수과목에서 수백년 왜곡 과정을 거친 ‘한국사’ 과목을 폐지한 것은, 이제와서 생각해 보면, 정말 잘 했다. 아직도 아이들이 왜곡된 것을 외우고 있다고 생각하면, 아찔하다.”

이재명 대통령이 지난해 12월12일 ‘환단고기’ 내용의 진위에 대해 질문하듯이 언급했던 일을 계기로, 지난 수백년간 우리의 역사서를 폐기하고(조선의 고려역사 말살과정에서 자행된 지속적인 분서:焚書), 일제 청산이 제대로 되지 않아 식민사학이 100년간 판을 치며 우리 역사를 한반도에 가두는 등 축소·왜곡했던 것에 대한 반발이 전국적으로 거세게 일고 있다.

식민사학자의 거두 이병도 계열 후예들을 제외한 국내 사학자, 연구가들은 삼국사기, 삼국유사, 제왕운기, 고려사, 고려사절요, 구당서, 신당서, 만주원류고, 일본서기, 튀르키예(돌궐) 사서, 몽골-카자흐스탄 사서, 영국-헝가리 사서 등 역사책들의 내용 중, 몽골-중원-만주-한반도-연해주-열도로 이어지는 동북아시아와 관련해, ‘일치하는 내용, 지명, 지세, 천문, 일기, 행적’을 중심으로, 우리 역사의 퍼즐을 다시 하나 하나 맞추고 있다.

국내 잔존하며, 왜곡된 인식을 강화시키는데 열을 올리고 있는 식민사학자들을 제외한, 나머지 대다수 사학자들은 이제 어느정도 맞춰진 퍼즐을 기반으로 새로운 ‘교안’, ‘교과서’ 준비작업도 벌이고 있다.

최근 국회에서 의미있는 행보가 눈에 띄었다.

토요일인 지난 24일 ‘고려,삼국 역사복원 협회’, ‘고려사 복원학회’가 국회의원회관 제3간담회의실에서 ‘고려사 복원을 위한 토론 세미나’를 열었던 것이다.

우리 역사 다시 쓰기를 시도하는 있는 전문가집단은 매우 많지만, 몇몇 세력들의 방해공작 때문에, 국가핵심기관에서 의미있는 토론회를 여는 경우는 드물었다.

‘고려,삼국 역사복원 협회’, ‘고려사 복원학회’는 이날 우리 역사 복원과 관련한 첫 국회 토론회를 열었다. 의미있는 족적인데, 이들의 요구는 그리 거창하지 않았다.

협회와 학회는 ‘고려사’의 국보 지정을 요청했다.

역사복원 학회, 협회를 구성하는데 중요한 역할을 했던 유튜브 ‘책보고’ 채널과 학술담당 연구진에 따르면, 조선왕조에서 기록해서, 원본이 모두 존재하는 139권의 ‘고려사’는 2021년에야 늦게 국가 보물로 지정이 되었다.

이미 국보로 지정된 ‘조선왕조실록’, ‘삼국사기’에 비해 국보로의 추진이 느린 것은 사실이다.

이에 삼국시대와 고려 역사를 중심적으로 강의하는 구독자 약 10만 명을 보유하고 있는 유튜브 책보고 채널을 중심으로 전국 시민회원들은 최근 협회와 학회를 창설했고, ‘Korea’의 국명의 어원이 되는 ‘고려’의 역사를 중심으로 현재의 한국사 해석에서 고려 해석의 문제점은 무엇인지, 국보로 가치를 재평가하고, 추진하는 사회 운동을 하고 있다고 밝혔다.

이날 참석한 50여명의 협회,학회 전문가 및 시민 회원들은 “고려사에는 우리 역사의 진실을 파악할 내용이 적지 않다”면서 보물 고려사의 국보 승격을 공식 요청했다. 이에 따라 고려사에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 전망된다.

참석자들은 “조선 시대에 편중되었던 역사 인식에서 이제는 고려까지 자세하게 확장되어 다시 한번 당시 요나라, 송나라, 고려, 원나라, 명나라 초기등의 국제상황과 함께 뒤돌아 볼수 있는 귀한 시간이었다”고 입을 모았다.

수능시험 등에서 한국사가 필수과목에서 제외된 것이 당시엔 의아했지만, 왜곡된 것이 더 후세에 전파되지 않도록 한 조치임을 이제 알았고, 이제와서 생각해보니 그나마 다행이라는 시민들의 반응도 이어졌다.

“식민사학자 후예는 아니지만, 그간 자신이 수십년 알던 지식을 부정하기 싫어서, 석연찮은 내용이 꽤 많음을 알고도 무시하는 사학자들이 많은데, 그들이 바른 생각으로 돌아와, 함께 고증,실증작업을 한다면 참 좋겠다”는 의견도 나왔다.

‘고려,삼국 역사복원 협회’, ‘고려사 복원학회’ 대표자들은 “세계 속에 널리 알려졌던 무역 강국, 고려에 관한 자세한 역사와 인식 재고로 인해 더 많은 국민들이 조선 시대 이전 약 500년간 지속되었던 자랑스런 고려에 대해 더 많은 관심을 가지고, 국보 지정에 힘을 보태주셨으면 한다”고 말했다.

협회, 학회의 국회 세미나는 1월부터 6월까지 매달 한 번씩 국회의원 회의실에서 계속 진행된다. 복원한 고려의 지도를 선물받고, 토론할 기회도 주어진다.