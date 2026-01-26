원어민 강사와 역할극·게임·프로젝트 수업…지역 대표 프로그램, 누적 4900여명 수료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 한국외대와 협력해 운영한 ‘2025학년도 겨울방학 영어체험교실’이 참여 학생들의 수료로 마무리됐다.

구는 24일 한국외대 서울캠퍼스에서 초등반 수료식을 열고, 방학 기간 캠퍼스에서 원어민 강사와 함께 ‘말하고 움직이며 배우는 영어’ 과정을 완주한 학생들을 격려했다.

이번 프로그램은 초등학교 3~6학년과 중학교 1~3학년을 대상으로 편성됐다. 1월 12일 개강해 중등반은 23일까지, 초등반은 24일까지 운영되며(수료식 포함) 원어민 강사와의 소통 활동을 중심으로 진행됐다.

참가 학생들은 대학교 교육 공간에서 역할극·게임·팀 활동 등 체험형 수업에 참여, 교과서 중심 학습에서 벗어나 ‘영어로 말하는 경험’을 쌓았다.

동대문구는 교육비 부담을 낮추는 데도 초점을 맞췄다. 일반 참가자에게는 수업료의 50%를 지원, 저소득층 학생은 전액을 지원해 방학 프로그램이 ‘선택의 기회’가 되도록 설계했다.

이 프로그램은 2005년 동대문구와 한국외대의 협약을 바탕으로 이어져 온 지역 대표 영어 체험 과정으로, 누적 4900여 명의 수료생을 배출한 것으로 전해진다. 구는 “아이들이 다양한 문화와 소통 방식을 자연스럽게 접할 수 있도록, 지역 대학의 교육 인프라와 연계한 체험형 교육을 확대하겠다”는 방침이다.

이필형 동대문구청장은 수료식에서 “추운 날씨 속에서도 성실히 과정을 마친 학생들이 대견하다”며 “아이들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 실질적인 교육 지원 프로그램을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.

동대문구는 앞으로도 방학 프로그램과 학교 연계 지원을 함께 운영, 학생들이 생활권 안에서 진로·학습 경험을 쌓을 수 있도록 교육 환경 개선을 지속해 나갈 계획이다.