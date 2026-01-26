[헤럴드경제=박볃국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 ‘어르신 주차질서 안내활동’ 사업을 추진하고, 참여할 어르신 180명을 모집한다고 밝혔다.

모집 대상은 65세 이상 영등포구 거주 어르신이다. 신청은 이달 29일부터 30일까지다. 3월부터 12월까지 총 10개월간 하루 2시간씩, 월 12회 활동하며, 소정의 활동비가 지급된다.

어르신들은 초등학교와 어린이보호구역 주변을 중심으로 관내를 순회한다. 통행에 지장을 주는 차량을 대상으로 주차질서 준수와 이동 조치를 안내한다.

신청 방법은 신청서, 개인정보 수집·이용 동의서, 주민등록등본, 통장 사본을 구비해 ‘대한노인회 영등포구지회’에 방문 접수하면 된다. 신청서와 개인정보 동의서는 방문 시 수령 가능하며, 자세한 사항은 대한노인회 영등포구지회로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “어르신 주차질서 안내활동은 어린이들의 안전한 통학길을 지키는 의미 있는 사업”이라며 “어르신의 사회참여 기회를 넓히는 다양한 활동을 확대해 나가겠다”라고 전했다.