헤럴드가 ‘WE HERALD!’ 비전을 실현할 인재를 모집합니다.

헤럴드는 Honesty(정직), Humanity(인간다움), Harmony(조화), Health(건강)라는 4대 핵심가치를 바탕으로 급변하는 미디어 환경을 헤쳐나갈 디지털 DNA를 갖춘 인재를 찾습니다.

헤럴드는 콘텐츠 범람의 시대에 독자들과 호흡하며 명품 콘텐츠를 생산하는 언론·지식기업으로 성장하고 있습니다. 특히 환경과 디자인 등 독창적인 콘텐츠를 통해 헤럴드만의 혁신을 추구하고 있습니다.

인간다움을 지향하고 진실을 찾는 용기, 조화로운 사회와 건강한 미래를 만들 인재들의 도전을 기다립니다.

▶모집요강

▶원서접수 : 2026년 1월 26일 09:00 ~ 2026년 2월 8일 24:00(이후 일정은 추후 해당자에 한하여 개별 공지)

▶지원방법

①온라인 접수: 헤럴드 채용 홈페이지에서 작성

② 입사 지원서 작성요령

-입사지원 완료 후 제출한 입사지원서는 수정이 불가능하오니 신중히 기재해 주시기 바랍니다.

-지원부문(헤럴드경제/코리아헤럴드/헤럴드랩)을 정확히 입력하여 주시기 바랍니다.

-경력기술 중심으로 작성 부탁드립니다.

●필수기재사항 : 본인의 역할 및 기여도등을 구체적으로 명시할 것

-포토폴리오 제출은 별도의 PDF파일로 첨부하여 제출 바랍니다.(기사 URL만 제출시 확인되지 않으니 반드시 기사 원문을 제출하시기 바랍니다.)

▶문의사항: 총무인사팀