펩시코가 인기 스낵 브랜드 치토스와 도리토스의 인공 색소를 제거했다. 지난달부터 미국 전역 소매점에서 ‘심플리 NKD(Simply Naked)’ 라인으로 출시한 신제품(사진)이다.

제품은 색소와 인공 향료를 사용하지 않은 무색 스낵이다. 맛과 향은 기존과 동일하다. 도리토스는 ‘나초 치즈’와 ‘쿨 랜치 맛’을, 치토스는 ‘퍼프’와 ‘플라밍 핫’ 제품을 무색으로 출시했다. 펩시코는 모든 제품의 색소를 빼는 대신 선택지를 넓히는 전략을 택했다. 다른 스낵 브랜드인 토스티토스, 러플스에는 인공 첨가물을 기존보다 줄였다. 건강을 중시하는 수요에 맞춰 프리바이오틱 콜라, 저당 게토레이도 출시한다.

레이첼 페르디난도 펩시코 미국 법인 최고경영자(CEO)는 현지 매체에서 “NKD 라인은 기존 제품을 대체하기 위한 것이 아니라 추가 선택지를 제공하기 위한 것”이라며 “브랜드 정체성과 맛은 유지하되, 소비자에게 다양한 선택을 제공하는 방향으로 혁신하겠다”고 말했다. 인공 색소 퇴출은 미국 식품 업계가 주목하는 흐름이다. 시민 단체와 규제 당국은 인공 색소에 대해 영양적 가치가 없고 건강에 위험을 초래할 수 있다고 지적해 왔다. 한국농수산식품유통공사(aT) 관계자는 “로버트 F. 케네디 주니어 미국 보건장관은 올해 말까지 인공 색소 사용 중단을 업계에 요청했다”며 “이에 따라 일부 주에서는 인공 색소 금지 또는 포장지 표시 의무를 도입하고 있다”고 말했다.

육성연 기자