기존 Q&A 방식에 생성형 응답 결합…한의약 정보 이용 편의성 제고

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국한의약진흥원은 26일부터 한의약 특화 인공지능(AI) 챗봇 ‘맥챗’ 서비스를 시작한다고 밝혔다.

맥챗은 한국한의약진흥원이 보유·관리 중인 한의약 데이터를 기반으로 구축된 서비스로, 한의표준임상진료지침(CPG) 관련 정보와 한의약 제도·연구·기초 정보 등이 담겼다.

맥챗은 기존의 시나리오 기반 질의응답(Q&A) 방식에 생성형 AI 기술을 결합해 질문 의도에 맞춘 설명형 답변을 제공하는 것이 특징이다.

한국한의약진흥원은 이용자의 질문 유형과 응답 정확성, 사용자 경험 등을 종합적으로 반영해 맥챗 서비스를 고도화할 계획이다. 맥챗 서비스는 한의iN(인) 누리집에서 이용할 수 있다.

송수진 한국한의약진흥원 원장 직무대행은 “한약실험정보데이터관리시스템(KLIMS)에 이어 맥챗은 신뢰할 수 있는 한의약 정보를 국민 누구나 보다 쉽고 체계적으로 활용할 수 있도록 하기 위한 것”이라며 “앞으로도 데이터와 AI 기술을 기반으로 한의약 특화 디지털 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다”라고 말했다.