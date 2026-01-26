코스닥 외인 보유비중 9.87%뿐 ‘개인 중심 시장 성장 한계’ 지적 “영업익 증가가 외인 유인 동인”

코스닥 지수가 ‘천스닥’ 고지를 밟았지만 향후 코스닥이 한 단계 더 도약하려면 외국인 투자 확보가 절실한 과제로 주목된다. 개인 투자자 중심의 코스닥 구조로는 성장에 한계가 뚜렷하다는 이유에서다. 외국인 투자가 확대되려면 결국 상장사의 탄탄한 실적 기대감이 수반돼야 한다는 분석이다.

26일 한국거래소에 따르면 23일 기준 코스닥시장 시가총액(544조138억원) 중 외국인 보유 비중은 9.87%(53조6882억원)에 그친 것으로 나타났다. 외국인 보유비중은 2020년 1월 말 10.57%를 기록한 후 지속적으로 9%대에 머물고 있다.

외국인 자금이 몰리는 코스피와 비교하면 현실이 더 명확해진다. 코스피의 외국인 보유 비중은 37.18%로 2020년 4월 9일(37.34%) 이후 5년 만에 최고 수준을 기록했다. 코스피에 비해 뚜렷하게 외국인 투자로부터 소외받고 있는 코스닥 현 주소다.

최근에도 코스닥 시장에서 외국인은 순매도 흐름을 이어가고 있다. 올해 들어 지난 23일까지 외국인은 코스닥 시장에서 3892억원 순매도했다. 개인은 같은 기간 8740억원 순매수했다.

지난해에도 외국인은 2조19억원나 순매도했다. 지수를 뒷받침한 건 7085억원을 순매수한 개인 투자자들이다. 거래대금 기준으로도 지난 23일 기준 코스닥 전체 거래대금 중 개인 비중은 74%에 달했다. 외국인과 기관 비중은 각각 17%, 7%에 그쳤다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “2020년대 들어 외국인의 거래대금 비중이 높아졌지만 여전히 개인이 압도적”이라고 분석했다.

외국인 통합계좌 도입 등 제도적으로도 외국인 투자 유치 활성화에 나선 상태다. 외국인 통합계좌는 해외 증권사를 통해 별도 국내 계좌 없이 코스피·코스닥 주식을 거래할 수 있도록 한 제도다. 국내 증시 접근성과 거래 편의성을 높이기 위한 취지로 이달 2일부터 시행됐다. 강 연구원은 “올해 외국인 통합계좌 규제가 완화되는데 외국인 접근성이 높아지며 코스닥에서 보다 적극적인 매매가 나타날 수 있다”고 짚었다.

이 같은 제도 개선은 긍정적이지만, 결국 핵심은 ‘펀더멘털’ 개선에 있다. 부실기업 퇴출과 공시 신뢰도 제고 등 시장 체질 개선만으로는 외국인의 지속적인 매수를 끌어내기 어렵다는 이유에서다.

김경태 상상인증권 연구원은 “정부의 ‘천스닥’ 정책과 연기금의 코스닥 매수는 분명 긍정적”이라면서도 “외국인을 끌어들이는 핵심 동인은 결국 영업이익 증가와 실적에 대한 기대감”이라고 강조했다.

올해 실적 흐름 전망치는 긍정적이다. 에프앤가이드에 따르면 코스닥 상장사의 지난해 영업이익은 9조1594억원으로 집계됐다. 올해는 14조9218억원으로 전년 대비 62.9% 증가할 것으로 추정된다.

문이림 기자