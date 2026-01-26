시진핑 주석 최측근이던 中 군부 2인자까지 숙청 “장유샤 군사위 부주석, 美에 핵무기 관련 정보 유출 혐의”

[헤럴드경제=도현정 기자]월스트리트저널(WSJ)은 최근 실각한 중국군 서열 2위인 장유샤(75) 중국공산당 중앙군사위원회 부주석이 미국에 핵무기 정보를 유출했다는 혐의를 받고 있다고 보도했다.

WSJ은 25일(현지시간) 중국군 수뇌부를 대상으로 한 비공개 브리핑 내용을 인용해, 장 부주석이 핵무기에 대한 핵심 기술자료를 미국에 넘긴 혐의를 받고 있다고 전했다.

당국은 핵 프로그램을 총괄하는 국유기업 중국핵공업집단공사(CNNC)의 전 총경리 구쥔에 대한 수사 과정에서 장 부주석이 기밀 정보를 미국에 넘겼다는 혐의를 포착한 것으로 전해졌다. 구 전 총경리도 ‘심각한 기율 위반’을 이유로 당국의 수사를 받고 있다.

24일 진행된 군 수뇌부 브리핑에선 장 부주석이 군수·무기 조달을 담당하는 핵심 부서를 장악하고, 인사 비리를 저지른 혐의도 받고 있다고 전해졌다. 지난 2023년 실각한 리상푸 전 국방부장(장관)에게 거액의 뇌물을 받고 승진을 도왔다는 것이다.

장 부주석과 리 전 국방부장은 중앙군사위 장비발전부장 출신이다. 이곳은 최근 중국군 부패 의혹의 근원지로 지목되고 있다.

장 부주석은 이 외에도 정치적 파벌을 형성하고, 공산당 최고 군사 의사결정 기구인 중앙군사위에서 권한을 남용한 혐의도 받고 있다. 당국은 장 부주석뿐 아니라 같은 혐의로 낙마한 류전리 연합참모부 참모장 등 군 간부들과 이와 연루된 장교들까지 조사를 벌이고 있는 것으로 알려졌다.

WSJ은 중국 당국이 2007년부터 2012년까지 장 부주석이 선양 군구를 지휘했던 시절의 비위에 대해서도 조사를 진행 중이라 전했다.

전문가들은 장 부주석의 낙마를 주의깊게 보면서도 중국의 정치체제가 불투명해, 당국의 브리핑을 전적으로 신뢰하기는 어렵다는 입장이다.

아시아소사이어티 정책연구소의 시니어 펠로우인 라일 모리스는 중국군 기관지 해방군보가 장 부주석의 실각을 다루면서 ‘시진핑 주석의 영향력 유린’을 문제로 삼았다는 점을 언급하면서 “장 부주석이 지나치게 많은 권력을 행사했다는 의미”라고 분석했다.

장 부주석은 당과 군 전역에서 반부패 운동으로 고위층 숙청이 이어졌던 지난해까지만 해도 이 같은 ‘칼바람’과는 충분한 거리를 두고 있었다. 오히려 지난해 11월에는 인민일보에 기고를 해 “반부패 투쟁을 단호하게 끝까지 추진해야 한다”며 군부 반부패 운동 강도를 더 높이겠다고 공언할 정도였다.

그는 흔히 시 주석의 최측근으로 분류됐다. 그 덕에 중국 최고 지도부의 승진 연령 불문율인 ‘7상8하’(七上八下·67세는 유임하고 68세는 은퇴한다)를 훌쩍 넘긴 나이임에도, 군에서 시 주석에 이은 서열 2위 자리를 굳햐왔다. 그런 그가 실각했다는 점에서 이번 숙청 파문이 더 충격으로 와닿고 있다.