6000만달러 신디케이트 금융 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 한국씨티은행이 한국무역보험공사(K-SURE·무보)와 협력해 아이마켓코리아의 미국 산업단지 조성 사업을 지원하기 위한 금융 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

지난 23일 협약식에는 유명순 한국씨티은행장을 비롯해 김학재 아이마켓코리아 대표, 정재용 한국무역보험공사 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

한국씨티은행은 이번 사업의 단독 주관사로서, 한국무역보험공사의 해외사업금융보험을 바탕으로 총 6000만달러 규모의 신디케이트 금융을 제공할 예정이다.

이번 지원은 미국 진출을 준비하는 국내 기업들의 초기 투자 부담과 금융 리스크를 효과적으로 완화하여, 안정적인 현지 생산기지 및 사업 거점 마련에 기여할 것으로 기대된다.

기업 고객에게 공장 및 사업장 운영에 필수적인 유지·보수·운영(MRO) 서비스를 제공하는 아이마켓코리아는 이번 지원을 통해 미국 텍사스주 테일러(Taylor)시에 추진 중인 산업단지 조성 사업을 본격화할 예정이다.

해당 산업단지는 글로벌 반도체, 전기차 등 첨단 산업 기업들이 밀집한 지역 인근에 위치해 있어 향 후 미국 내 생산 거점 확보를 추진하는 국내 기업들을 중심으로 수요가 확대될 것으로 전망된다.

유명순 한국씨티은행장은 “한국씨티은행은 오랜 기간 한국무역보험공사와 긴밀히 협력하며 국내 기업들의 성공적인 해외 생산기지 및 사업 거점 구축을 적극 지원해 왔다” 며 “앞으로도 글로벌 네트워크와 현지 금융 전문 역량을 바탕으로 국내 기업들이 세계 무대에서 안정적으로 사업을 확장할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.