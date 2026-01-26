무쏘, 무쏘 EV, 액티언∙토레스 하이브리드 대상 2월 6일까지 응모…만 26세 이상 고객 참여 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 다가오는 설 명절을 맞아 귀성∙귀향길 차량을 제공하는 ‘미라클 설 귀향 시승 이벤트’를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 시승 이벤트는 설 연휴 동안 KGM의 주요 모델을 직접 경험할 수 있도록 마련되었으며 무쏘, 무쏘 EV, 액티언 하이브리드, 토레스 하이브리드 등 4개 차종을 대상으로 진행된다.

당첨된 고객은 오는 2월 14일부터 같은 달 18일까지 4박 5일간 해당 차량을 무상으로 체험할 수 있다.

특히, 이번 이벤트는 랜덤 언박싱 형식을 도입한 고객 참여형 프로그램으로 구성해 단순한 차량 시승을 넘어 즐거움과 기대감을 더한 것이 특징이다.

선정된 고객은 서울시 강남구 KGM 익스피리언스 센터 강남에서 대형 캡슐 머신을 통한 랜덤 추첨을 통해 시승 차량을 직접 뽑게 되며, 각 차량의 트렁크(데크)에는 한우, 굴비, 홍삼 세트, 송이버섯꿀, 과일 등 각기 다른 귀향 선물이 마련되어 명절 분위기를 한층 고조시킨다.

응모는 오는 2월 6일까지 KGM 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지 또는 네이버폼을 통해 접수할 수 있으며, 만 26세 이상의 자동차 운전면허 소지자(운전 경력 1년 이상)라면 누구나 참여 가능하다. 당첨자는 2월 10일에 발표될 예정이다.

KGM 관계자는 “다가오는 설 명절을 맞아 즐겁고 색다른 경험을 제공하고자 이번 이벤트를 마련했다”라며 “KGM과 함께 풍성한 명절을 맞으시길 바란다”고 말했다.