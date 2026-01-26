[헤럴드경제=최은지 기자] 테팔은 2100W의 초강력 파워로 요리를 빠르고 맛있게 완성해주는 인덕션 레인지 ‘뉴비테스’를 출시했다고 26일 밝혔다.

‘뉴비테스’는 한국인의 식문화를 고려해 물 끓임, 찜, 탕·국, 삼겹살·튀김, 볶음, 전골·샤브 등 6가지 자동 요리 모드를 지원한다. 각 요리에 따라 최적화된 화력과 조리 시간으로 맛있는 요리를 완성할 수 있도록 돕는다.

여기에 스마트 센서를 탑재한 자동 조리용기 인식 기능을 적용해 12㎝ 소형 용기부터 24㎝ 대형 냄비까지 용기 크기를 자동으로 인식한다. 이를 통해 프라이팬이나 냄비 크기에 관계없이 자유롭게 사용할 수 있다. 세라믹 유리 상판에 버튼 돌출 없는 터치패널로 평평한 표면을 구현해 조리 후 세척과 관리도 간편하다.

기존 인덕션 레인지 ‘비테스’를 사용하는 소비자의 의견 중 ‘보다 더 간편한 조작’에 대한 니즈를 적극 반영해 수동으로 화력과 조리 시간을 조절할 수 있는 기능을 추가했다. 새롭게 탑재된 수동 모드는 전원 버튼을 누른 뒤 화력과 조리 시간을 설정하고 시작 버튼만 누르면 작동하는 3단계 조작 방식으로, 누구나 원하는 방식으로 편하게 사용할 수 있어 사용 편의성을 높였다.

테팔 관계자는 “뉴비테스는 소비자의 소중한 의견을 반영, 동시에 6가지 자동모드로 빠른 조리를 원하는 1인 가구나 기기 사용에 익숙하지 않은 부모님 세대 등 다양한 사용자가 자신에게 맞는 방식을 선택할 수 있도록 고려한 제품”이라며 “앞으로도 소비자와의 소통을 통해 스마트하고 편리한 요리 생활을 지원하는 주방용품을 선보일 것”이라고 말했다.