하단 세탁기+상단 건조기 ‘AI 맞춤세탁’ 기능 호평 스마트싱스 원격 제어도 강점

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자의 결합형 세탁건조기가 새해 들어 미국과 영국 주요 매체들로부터 연이어 호평을 받으며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

미국 대표 라이프스타일 매체인 ‘굿하우스키핑(Good Housekeeping)’은 이달 최고의 결합형 세탁건조기로 ‘삼성전자 비스포크 AI 원바디’를 선정하고 종합 평가 1위 제품으로 꼽았다.

삼성전자 ‘비스포크 AI 원바디’는 하단 세탁기와 상단 건조기가 하나로 결합된 제품으로 빨래 양이 많거나 분리 세탁·건조를 선호하는 소비자에게 최적의 설루션을 제공하는 제품이다.

굿하우스키핑은 세탁 전문가 테스트를 통해 옷감 종류와 무게, 오염도에 따라 최적의 코스를 자동 설정하는 ‘AI 맞춤세탁’ 기능을 특히 높게 평가했다. 사용 패턴을 학습해 자주 쓰는 코스를 추천하는 스마트 기능도 강점으로 언급했다.

원격으로 코스 시작·예약·종료를 제어할 수 있는 직관적인 앱 사용성, 저소음 설계, 상하로 결합된 세탁기와 건조기를 한 번에 제어할 수 있는 조작 편의성 역시 긍정적인 평가를 받았다.

미국 제품 평가 전문 매체 ‘리뷰드닷컴(Reviewed)’도 ‘2026년 최고의 세탁기’ 선정에서 비스포크 AI 원바디를 결합형 세탁건조기 부문 최고 제품으로 꼽았다. 리뷰드는 “세탁과 건조 성능에 충실하면서도 실용적인 AI 기능을 갖춘 제품”이라고 평가했다.

특히 세탁기와 건조기 사이 중앙에 조작 패널을 배치한 설계를 통해 결합형 제품의 단점으로 지적돼 온 건조기 조작부 접근성을 개선한 점을 높이 평가했다.

영국 유력 평가 매체 ‘트러스티드 리뷰(Trusted Reviews)’는 ‘비스포크 AI 세탁기’를 ‘2026년 최고의 세탁기’로 선정하며 AI 기능과 우수한 에너지 효율, 낮은 유지 비용을 호평했다.

제품에 탑재된 스마트 스크린을 활용한 직관적인 조작 방식과 삼성전자 연결 플랫폼 스마트싱스 기반의 원격 제어 기능도 차별화된 경쟁력으로 평가했다.

한편 삼성전자는 일체형 세탁건조기 부문에서도 해외 매체들의 호평을 이어가고 있다.

지난해 ‘비스포크 AI 콤보’는 미국 소비자 평가 매체 ‘컨슈머리포트(Consumer Reports)’의 ‘최고의 올인원 콤보 세탁기’ 선정에서 2년 연속 1위에 올랐다.