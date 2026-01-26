- 국내 시스템 반도체기업 유럽 진출, 국제 공동연구 활성화 지원

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전기연구원(KERI) 전력반도체연구단 김상철 박사(책임연구원)가 한국팹리스산업협회 소관 ‘한-EU 반도체 R&D 협력센터’의 센터장으로 선임됐다. 임기는 올해 3월부터 1년간이며, 성과에 따라 추가로 2년 더 계약 연장을 할 수 있다.

한국팹리스산업협회는 국내 시스템 반도체 관련 기업들의 상호 협력과 발전을 위해 설립된 단체다. 협회 소관의 ‘한-EU 반도체 R&D 협력센터(이하 센터)’는 국제협력을 전담하기 위해 지난 2024년 7월, 벨기에 브뤼셀에 문을 열었다. 센터는 ▷EU와의 협력 아이템 발굴 및 과제 기획·관리 ▷인적 네트워크 확대 및 기술 정보 수집 ▷반도체 관련 행사 지원 등 국내 기업의 유럽 진출을 위한 교두보 역할을 수행한다.

김상철 신임 센터장은 1992년 KERI에 입사한 이래, 반도체 설계기술 팀장 등을 역임하며, 실리콘 계열의 대용량 사이리스터 소자 개발과 탄화규소(SiC) 기반 고전압 다이오드 및 모스펫(MOSFET) 소자 개발 등 굵직한 연구 성과를 거뒀다. 이를 통해 수입에 의존하던 전력반도체 분야에서 우리나라가 기술 자립을 이루는 데 크게 기여했다는 평가를 받는다.

김 센터장은 “2027년까지 총 995억 유로(약 135조 원)가 투입되는 EU의 대표 연구·혁신 프로그램인 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’ 등 각종 프로그램과 연계하여 실질적인 성과를 내겠다”며 “국내 시스템 반도체 기업들이 국제 공동 연구에 활발히 참여하고, 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.