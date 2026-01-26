[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘명실상주몰’이 설 명절을 맞아 다음달 15일까지 전상품 할인 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 명절 선물 수요가 증가하는 시기를 맞아 상주시 우수 농특산물을 보다 합리적인 가격에 제공하고 지역 농가의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

행사 기간 명실상주몰 회원이라면 누구나 할인 혜택을 받을 수 있으며 전상품 30% 할인을 기본으로 제공한다. 단 축산·양곡·곶감 품목은 20% 할인이 적용되며 주류는 할인 대상에서 제외된다.

또 신규 가입 회원에게는 5000원 할인 쿠폰을 지급하고 상품 구매 후 리뷰작성 시 3000원 할인쿠폰을 제공하는 등 다양한 참여형 이벤트도 함께 진행된다.

이번 기획전에서는 곶감, 한우, 사과, 배, 샤인머스켓을 비롯해 상주시 대표 농특산물과 가공식품 등 설 명절 선물로 적합한 다양한 품목을 만나볼 수 있다.

명실상주몰은 생산자와 소비자를 직접 연결하는 온라인 플랫폼으로 신선하고 안전한 지역 농산물을 합리적인 가격에 제공하며 지역 농업의 경쟁력 강화에 기여하고 있다.

상주시 관계자는“설 명절을 맞아 준비한 이번 할인 이벤트를 통해 소비자들이 상주시 농특산물의 우수한 품질을 직접 경험하시길 바란다”며 “앞으로도 명실상주몰을 통해 지역 농가와 소비자가 함께 상생하는 온라인 유통 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.