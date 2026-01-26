타이틀 스폰서십 연계 ‘0125 미라클’ 이벤트 올스타전 개최 기념해 괌 항공권 증정

[헤럴드경제=권제인 기자] 진에어는 지난 25일 강원도 춘천 호반체육관에서 열린 ‘2025-2026 V-리그 올스타전’에서 대규모 현장 고객 체험 이벤트를 성황리에 마쳤다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 V-리그 타이틀 스폰서인 진에어가 배구 팬들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하고, 올스타전의 축제 분위기를 고조시키기 위해 마련됐다. 특히 진에어는 올스타전 개최일인 1월 25일을 기념해 항공권 등을 선물로 전하는 ‘0125 미라클’ 캠페인을 열었다.

이날 경기장 야외에 마련된 브랜드 체험 부스에서는 관객들이 참여하는 프로그램이 다채롭게 진행됐다. 모형 비행기를 날려 괌 지도에 안착시키는 ‘괌 비행기를 날려라’ 게임, 실제 선수들처럼 스파이크 속도를 측정해 보는 ‘스파이크 서브 킹&퀸’ 선발대회가 열렸다. 스파이크 대회에서는 남녀 상위 7명에게 동남아·괌 왕복 항공권을 증정했다.

또한, 강추위 속에 경기장을 찾은 팬들을 위해 ‘어메니티 키트’ 나눔 행사도 진행했다. 핫팩과 굿즈, 간식 등으로 구성된 500개의 키트 내에 무작위로 ‘괌 항공권 교환권’을 숨겨놓아, 당첨자가 나올 때마다 현장에서는 참여자의 환호성이 터져 나왔다.

경기장 내에서도 ‘올스타전 남녀 MVP 맞추기’, 진에어와 함께하는 ‘내 선수 맞추기’, 열정적인 댄스를 선보이는 ‘춤신춤왕 관중 퀴즈’ 행사가 열려 참여자에게 항공권 등을 포함해 다채로운 경품이 제공되었다.

진에어는 경기 종료 후에도 디지털 소통을 이어나간다. 괌 관광청과 협업한 ‘괌 해변 포토존’ 인증샷 이벤트와 ‘MVP 선수가 직접 출제하는 SNS 퀴즈’ 이벤트를 열고 포토존에서 촬영한 인증 사진을 SNS에 업로드하거나 선수가 출제하는 퀴즈 영상에 댓글로 정답을 남긴 팬들에게 호텔 숙박권, 항공권 등의 상품을 추첨을 통해 제공한다.

진에어 관계자는 “후원사로 선정된 후 첫 올스타전을 맞아 팬들에게 특별한 추억을 선물하고자 다양하게 준비했다”며 “앞으로도 스포츠의 역동성과 여행의 즐거움을 연결해 고객들이 진에어 브랜드를 더욱 가깝게 느낄 수 있도록 소통 접점을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.