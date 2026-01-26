[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 설 명절을 맞아 2월 한 달간 부천페이 인센티브를 10%로 확대 운영한다.

2월 부천페이 월 구매한도는 50만원이다. 이용자는 최대 5만원까지 인센티브를 받을 수 있다.

인센티브는 예산 범위 내에서 지급되며 예산이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.

부천페이는 부천시 관내 등록된 가맹점에서만 사용할 수 있다. 대규모 점포 및 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

가입 및 충전은 경기지역화폐 앱 또는 NH농협은행 지점을 통해 가능하다.

가맹점 현황은 부천시청 홈페이지(분야별 정보-경제·취업-부천지역화폐)에서 확인할 수 있다.

부천시 관계자는 “부천페이는 시민에게 소비 혜택을 제공하는 동시에 전통시장, 소상공인, 골목상권에 도움이 되는 정책”이라며 “설 명절을 계기로 소비 회복과 지역경제 활성화를 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

부천시는 2024년 2233억원, 2025년 3472억원 규모의 부천페이를 발행해 전년 대비 55% 증가한 발행 실적을 기록했다.

이에 따라 부천페이 발행 실적에 대한 정부종합평가에서 우수 지자체로 선정돼 특별교부세 2억5000만원을 확보했다.