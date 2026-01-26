2월부터 거주자우선주차 방식으로 운영…요금은 월 5만 원 민관 협치 통한 주차장 개방‧공유로 지역 주차난 해결

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 2월 1일부터 시흥유통센터 인근 지역주민과 근로자도 시흥유통센터 부설주차장을 사용할 수 있다고 밝혔다.

구는 지난 22일 시흥유통센터와 부설주차장 개방·공유를 위한 업무협약을 체결했다면 이같이 밝혔다. 이번 협약으로 시흥유통센터 부설주차장 200면이 거주자우선주차 방식으로 개방된다. 부설주차장 관리는 시흥유통센터에서 맡는다.

구에 따르면 시흥유통센터가 위치한 시흥 3동은 불법주차율이 높은 편이다. 이에 주차장에 대한 수요가 커 주차 공간 확보에 나섰다고 구는 설명했다.

주차장 이용 가능한 시간은 평일, 토요일, 일요일, 공휴일 00시부터 24시까지 전일이다. 이용을 원할 경우 시흥유통센터 관리사무소로 신청하면 된다. 이용 요금은 한 달에 5만 원이다.

구는 시흥유통센터 부설주차장을 거주자우선주차 방식으로 운영해 건물 관리자 측의 부담을 줄여주는 동시에, 주차수익 발생으로 관리비 경감 등 경제적 혜택도 받을 수 있다고 설명했다.

구는 부설주차장 개방·공유사업을 진행하고 있다. 주차난을 해소하기 위해 아파트·기업체 등의 부설주차장 중 비어 있는 주차 공간을 외부 주민들에게 개방·공유하고, 개방한 건물에 주차장 시설 공사 개선비 지원 등의 인센티브를 제공하기도 한다.

이번 부설주차장 개방·공유사업에는 시흥유통센터 외에도 가산SKV1센터(가산디지털1로 171) 30면, 가산W센터(가산디지털1로 181) 30면, 현대지식산업센터(두산로 70) 30면, 창강산업㈜위너스 골프(시흥대로 296) 30면 등 총 26개소의 민간 건물이 참여하여 1205면의 주차공간을 제공하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “부설주차장 개방을 결정한 시흥유통센터 관계자들께 진심으로 감사드린다”라며 “이번 시흥유통센터 부설주차장 개방이 시흥 3동 주택가 주차난 해소에 기여할 것으로 예상된다”고 말했다.

또 “주차장 신규 공급은 예산과 토지 확보의 한계가 있어, 이미 조성되어 있는 주차장 공유가 지역 주차문제 해결의 대안이 되고 있다”며 “주차장 공유 사업 등을 포함해 주차 문제를 해결할 수 있는 방안을 다각도로 검토해 시행하겠다”고 덧붙였다.