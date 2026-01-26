2월 13일까지 공연장과 국가지정유산 등 안전 점검...물가대책 종합상황실 내달 19일까지 운영, 종로사랑상품권 25억 규모 발행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 2026년 설 연휴를 앞두고 민생 경제와 안전을 함께 챙기는 종합 지원에 나섰다.

시설물 점검부터 종로사랑상품권 발행, 기부 캠페인 등을 동시에 진행한다.

먼저 연휴 대비 시설물 점검은 2월 13일까지 이뤄진다. 대상은 공연장, 국가지정유산, 천연기념물, 체육시설, 청소시설, 가스 공급시설, 다중이용시설 등이다.

공연장은 겨울철 점검과 연계해 피난통로 확보 및 소방시설 구비 여부를, 체육시설은 안전·위생 기준을 확인하고 청소시설은 화재나 안전사고 예방 조치가 적절히 취해졌는지 들여다본다. 가스시설은 안전장치 작동 여부 등을 꼼꼼히 확인한다.

문화유산에 대한 안전 점검도 빈틈없이 이뤄진다. 서울 문묘와 성균관, 탑골공원, 혜화문, 흥인지문, 창의문, 동관왕묘 등의 훼손 여부, 주변 시설물 이상 유무 등을 전반적으로 살필 계획이다.

설 물가대책 종합상황실은 2월 19일까지 운영한다. 성수품 가격 조사, 불공정 거래 행위 집중 관리, 종로사랑상품권 발행 등을 포함한다. 종로사랑상품권은 25억 원 규모로 발행하며 서울페이플러스 애플리케이션(앱)에서 내달 초부터 구입할 수 있다. 할인율은 5%, 구매 한도는 1인당 월 50만원, 보유 한도는 총 150만원이다.

명절이 더욱 외롭고 쓸쓸하게 느껴질 어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 전하는 ‘Give You 기부 행사’는 2월 4일까지 열린다. 구민뿐만 아니라 관내 학교 재학생, 직장인 등 누구나 구청과 동주민센터, 아파트 관리사무소에 설치된 전용 상자에 식품·생필품을 기부하면 된다. 개인 또는 단체가 참여할 수 있는 성금 모금도 병행한다.

온라인 직거래 장터는 1월부터 상시 운영한다. 구청 누리집을 통해 접속하면 된다. 구와 상호결연을 맺은 거창군, 고성군, 곡성군, 나주시, 속초시, 안동시, 안성시, 여주시, 영월군, 전주시, 정읍시 그리고 강원특별자치도 총 12개 도시를 대표하는 농산물, 특산물, 명절 선물 세트, 건강식품을 합리적인 가격으로 선보인다.

정문헌 구청장은 “구민 안전을 지키고 명절 준비에 실질적인 도움을 주기 위해 문화유산 점검, 종로사랑상품권 발행 등 다양한 지원책을 마련했다”며 “주변의 이웃 누구도 소외되지 않는 따뜻한 연휴를 만들기 위한 기부 캠페인도 전개한다. 많은 참여와 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.