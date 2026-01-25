[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도와 강원관광재단은 ‘2026 강원 방문의 해’ 2월 추천 여행지로 유네스코 세계지질공원의 비경을 담은 철원의 ‘한탄강 물윗길’과 설경 속 사찰의 아름다움을 간직한 원주의 ‘치악산 & 구룡사’를 선정했다.

철원군과 원주시는 2월 추천 여행지 방문객을 위한 다양한 할인 혜택을 준비 중이다.

철원군는 평일에 한해 ‘한탄강 물윗길’을 포함하여 ‘주상절리길’, ‘횃불전망대’, ‘DMZ생태평화공원’ 이용료를 50% 할인하여 혜택을 제공할 예정이다. 또한 ‘소이산 모노레일’과 ‘태봉열차’ 이용 시 성인 기준 2,000원의 할인 혜택을 제공한다.

원주시는 2월 1일부터 28일까지 순환형 시티투어 이용료를 20% 할인(성인 1일권 기준 4,000원)하며, 시티투어 탑승객을 대상으로 ‘뮤지엄산’과 ‘빙하미술관’ 20% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

강원관광재단 최성현 대표는 “겨울의 정취가 깊어가는 2월, 물 위를 걷는 철원의 특별한 경험과 원주의 고즈넉한 사찰 힐링을 통해 강원만의 아름다운 겨울을 만끽하고 소중한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.