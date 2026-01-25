전역에 얼음폭풍·겨울 폭풍·극한 한파 경보 미네소타 영하 40도, 캐나다 퀘벡 영하 50도 폭설·강풍, 항공기 1만3천편 결항·학교 휴교 전력·교통 대란 우려, 주민들 외출 자제 권고

[헤럴드경제=홍성원 기자]미국과 캐나다를 포함한 북미 지역에 24일(현지시간) 사상 최악의 한파를 동반한 눈 폭풍이 엄습했다.

미 기상청은 서부·남부 일부를 제외한 미 전역에 얼음폭풍(Ice Storm), 겨울 폭풍(Winter Storm), 극한 한파(Extreme Cold), 결빙(Freeze) 등의 경보를 발령했다. 산간에는 눈사태, 해상에는 해일 경보가 내려졌다.

범위와 강도 면에서 사상 유례가 없는 극한의 이번 겨울 날씨에 대해 켄 그레이엄 기상청장은 “매우 위험하다”며 미국에서만 약 2억명이 영향을 받을 것으로 관측했다.

미국에서 가장 추운 곳으로 꼽히는 미네소타주는 수은주가 섭씨 영하 40도 안팎으로 떨어질 것으로 전망됐고, 이보다 북쪽에 있는 캐나다 퀘벡주는 영하 50도가 예보됐다.

한파와 함께 강한 눈보라가 시차를 두고 남서부에서 북동부를 가로질러 불어올 것으로 보인다. 이날 뉴멕시코·텍사스에서 눈과 얼음이 뒤섞인 눈이 내리기 시작했다. 뉴욕의 경우 약 30㎝의 적설이 예보됐다.

현재 1300마일(약 2092㎞)에 걸친 눈구름대는 북동쪽으로 확장하면서 2000마일까지 늘어나 미 중부, 동부, 북부를 차례로 강타할 전망이다. 강풍이 함께 몰아치는 눈 폭풍은 주말을 시작으로 며칠째 이어질 것으로 예상됐다.

폭설만큼 ‘얼어붙는 비’에 주의해야 한다고 미 언론들은 입을 모았다. 눈이 내리지 않더라도 얼어붙는 비가 많이 내리면 ‘재앙적인 결빙 축적’이 우려된다고 기상청은 경고했다.

이같은 결빙이 재앙적인 이유는 빗방울이 달라붙어 얼면 전신주 사이 전깃줄이 무게를 이기지 못해 끊어질 위험이 커지기 때문이다. 이미 텍사스에서 5만5000건의 정전이 신고됐으며, 많게는 수십만 가구가 한파 속 정전이 우려된다.

연방 정부가 미국 거의 절반에 해당하는 지역의 주민들에게 외출 자제를 권고한 가운데, 현재까지 18개 주(州)와 워싱턴 DC에서 비상사태가 선포됐다. 26일 워싱턴 DC의 연방 정부는 문을 닫는다.

항공사들은 주말 이틀 동안 약 1만3000편의 항공기 운항을 취소했다. 전날까지 집계된 9000편에서 결항 규모가 급증한 것이다.

미 언론들이 “블록버스터”, “역대급” 등으로 표현하는 한파와 눈 폭풍 영향권에 들 지역의 학교들은 대부분 휴교령이 내려졌으며, 뉴욕시에서 25일 진행될 예정이던 보궐선거 조기투표도 연기됐다.

큰 눈에 도로 마비가 예상되면서 생활필수품 ‘사재기’ 현상이 나타나 대형마트 매대가 텅텅 비고 있다고 현지 언론들은 보도했다.

뉴욕타임스(NYT)는 뉴저지, 펜실베이니아, 오하이오 지역에선 제설용 염화칼슘 재고가 부족해 교통 대란이 우려된다고 전했다.