롯데 ‘아벨라워 50년’ 단독 판매, 현대는 한우 역대 최대 물량 준비 신세계·갤러리아도 프리미엄 라인업 강화…이색 미식 선물 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] 주요 백화점들이 이번 주부터 설 선물세트 본판매에 나선다. 희소성 높은 프리미엄 선물세트로 고객 잡기에 나섰다.

25일 업계에 따르면 롯데백화점은 26일부터 다음 달 15일까지 3주간 설 선물세트 본판매를 진행한다. 전 세계 각지에서 엄선한 1000여 개의 선물세트를 희소가치가 높은 ‘초프리미엄’ 상품과 5~10만원대의 실속형 트렌드 상품을 판매한다. 실속형 상품은 셰프, 파티시에 등의 전문가와 협업한 게 특징이다.

롯데백화점은 산지 선정부터 패키징까지 전 과정을 직접 관리한 명품 시그니처 선물세트 ‘엘프르미에’ 시리즈를 한정 수량으로 선보인다. 축산 부문에서는 1++(9) 등급 암소한우 중 특정 부위로 구성한 ‘명품 기프트(300만원)’를 100세트 한정으로 판매한다.

생산량이 전체 한우의 0.1% 수준인 ‘설화 한우’는 지난 추석 조기 품절된 것을 반영해 물량을 2배로 늘렸다. 자연산 버섯 3종, 세계양봉대회 대상을 받은 안상규벌꿀 블랙라벨 에디션 등 희귀 신선식품 라인업도 강화했다. 명품 위스키 브랜드 ‘아벨라워’가 전 세계 20병만 생산한 ‘아벨라워 50년’(1억1500만원)도 롯데백화점 단독으로 판매한다.

신세계백화점은 오는 30일부터 다음 달 15일까지 전국 12개 지점과 하우스오브신세계 청담, 신세계 푸드마켓 도곡에서 명절 선물세트 특판 행사를 연다. 모든 이력을 신세계가 관리한 ‘5-Star’ 초고가 선물 세트를 운영한다. 마블링 스코어 8·9 판정을 받은 4산 이내 암소만을 사용해 한우 세트를 구성했고, 청과 세트에는 포도 품종 ‘로얄바인’을 포함한 구성을 추가했다.

청과 바이어가 엄선한 ‘셀렉트팜’ 등 프리미엄 정육·과일도 내세운다. 한우 PB 브랜드 ‘신세계 암소 한우’는 살치살, 제비추리, 토시살 등이 포함된 구이용 세트 물량을 전년 대비 30% 이상 확대했다. 한식 디저트를 연구·개발한 ‘하우스오브신세계 디저트살롱’, 한국 문화를 현대적으로 표현한 ‘하우스오브신세계 기프트숍’에서도 선물세트를 마련했다.

현대백화점은 30일부터 다음 달 16일까지 본판매를 진행한다. 명절 대표 선물인 한우 세트를 역대 최대 물량인 10만여 개로 늘렸고, 1~2인 가구 증가에 맞춰 소포장 세트도 확대했다. 과일은 사과·배 중심에서 벗어나 샤인머스캣, 애플망고, 한라봉 등 디저트 과일 혼합 세트를 대폭 강화했다. 전통 방식으로 만든 식품을 모은 프리미엄 브랜드 ‘명인명촌’은 고객이 직접 조합하는 맞춤형 DIY 선물 포장을 선보인다.

갤러리아백화점은 29일부터 최상급 한우와 캐비어, 마누카꿀 등 이색 미식 재료를 담은 선물세트를 판매한다. 와인 보존 기계를 포함한 와인 액세서리, K-디저트 선물세트도 준비됐다. 갤러리아 설 선물은 갤러리아몰, 카카오톡 선물하기, 쿠팡, 마켓컬리 등에서도 구매할 수 있다.

주요 백화점이 이번 주부터 설 선물세트 본판매에 돌입한다. 희소성 높은 프리미엄 한우·과일·위스키 등 고급 라인업 경쟁이 치열하다.