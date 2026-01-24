[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 대학일자리플러스센터가 고용노동부 주관 대학청년고용서비스 사업 연차성과 평가에서 최고등급인 ‘우수’ 등급을 획득했다고 24일 밝혔다.

이번 평가는 △대학일자리플러스센터 △재학생 맞춤형 고용서비스 △졸업생 특화 프로그램 총 3개 사업을 대상으로 종합적으로 실시됐다.

동국대학교 WISE캠퍼스 대학일자리플러스센터는 재학생과 졸업생, 지역 청년을 아우르는 맞춤형 진로·취업 지원 체계를 안정적으로 구축·운영한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 상담의 질 관리 체계를 구축해 상담의 실효성을 극대화했으며 수요조사와 만족도조사를 바탕으로 엄격한 환류체계를 가동해 진로·취업 프로그램의 질적 고도화를 이룬 점이 우수 사례로 꼽혔다.

또 학과와의 협력을 강화해 대학 전반에서 진로·취업 지원이 이뤄지고 있다는 점도 긍정적으로 평가됐다. 더불어 지역 유관 기관 및 지역 기업과의 협업을 통해 지·산·학이 함께 참여하는 청년 고용 지원 모델을 정착시킨 점도 좋은 평가를 받았다.

아울러 대학일자리플러스센터 사업을 담당하고 있는 최원정 과장은 이러한 사업 운영 내실화에 기여한 공로를 인정받아 지난 15일 고용노동부 장관 명의의 고용노동행정 유공표창을 수상하는 겹경사를 맞았다.

동국대 WISE캠퍼스 하성 대학일자리플러스센터장은 “이번 연차성과 평가 우수 등급 획득은 대학일자리플러스센터의 체계적인 운영과 구성원들의 지속적인 노력의 결과”라며 “앞으로도 학생과 지역 청년의 취업 경쟁력 강화를 위해 실효성 높은 진로·취업 지원 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 동국대 WISE캠퍼스 대학일자리플러스센터는 변화하는 고용 환경에 선제적으로 대응하며 지역사회와 연계한 청년 고용 활성화 프로그램을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다.