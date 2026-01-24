[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군 자원순환사업소는 지난 21일부터 22일까지 성주군 자원순환사업소 회의실에서 2026년 자원순환 정책의 원활한 추진을 위해 읍·면 환경업무 담당자와 재활용동네마당 전담인력을 대상으로 환경업무 연찬회를 개최했다.

이번 연찬회는 읍·면 환경업무 담당자 10명과 재활용동네마당 전담인력 11명이 참석해 자원순환 관련 주요 시책과 실무 사항을 공유했다.

주요 내용은 ▲2026년 자원순환사업소 추진업무 계획 ▲폐기물 무단투기 단속 및 계도 ▲읍·면 재배정 예산 집행 ▲영농폐기물 보조사업 운영 ▲들녘별 재활용품 수거사업 ▲영농폐기물 집중수거기간 운영 등이다.

재활용동네마당 전담인력을 대상으로는 재활용가능자원 분류 방법과 자원관리도우미(노인일자리 연계) 운영 방안에 대한 교육도 함께 진행됐다.

특히 이번 연찬회에서는 재활용동네마당 전담인력 안전교육과 함께, ‘생활폐기물 안정적 처리 100년 기반 마련’을 목표로 추진 중인 환경기초시설 추진 현황을 공유하고 재활용선별시설 현장 견학을 통해 분리배출의 중요성을 다시 한번 되새기는 시간을 가졌다.

성주군 자원순환사업소 관계자는 “생활폐기물 정책과 환경기초시설 운영 내용이 주민들에게 쉽게 전달될 수 있도록 읍·면 현장의 역할이 중요하다”며 “자원순환사회 실현을 위해 주민 여러분의 올바른 분리배출 참여와 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.