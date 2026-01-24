[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘코스피 5000 돌파’에 대한 국민의힘의 반응에 대해 더불어민주당은 “국민의힘이 코스피 5000선 돌파에 어지간히 배가 아픈가 보다”라고 비판했다.

김민주 민주당 선임부대변인은 24일 브리핑을 통해 “국민의힘의 ‘5000피 축배’ 논평은 좋다는 것 같기도 하고 혹은 5000선 돌파가 마음에 안 든다는 것 같기도 해서 헷갈린다”고 밝혔다.

김 선임부대변인은 “현재의 주가 상승은 이재명 정부의 적극적인 인공지능(AI) 시대를 대비하는 외교와 정책 그리고 미국을 비롯한 각국 정부 및 AI 선도기업들이 앞 다투어 우리나라 기업들과 함께하려고 하기 때문”이라며 “주식시장 활황이 되면 기업은 설비투자와 건설투자를 늘릴 것이고 국민은 부자가 되어 민간소비도 올라갈 것”이라고 강조했다.

또 “주식시장은 정부나 특정 세력이 개입해서 움직이는 곳이 아니다”라며 “물론 국민의힘은 윤석열·김건희의 주가 조작을 잘 알고 있으니 그렇게 믿고 있을 수도 있겠다”고도 했다. 그러면서 “이재명 정부는 대기업 회장들을 억지로 외국에 데리고 나가 술을 밤새 마시게 하지도 않는다”라며 “전통시장에 병풍처럼 세워 놓고 떡볶이를 강제로 먹게 하지 않는다”고 말했다.

김 선임부대변인은 “사촌이 땅을 사면 배가 아프다고 하지만 국민이 부자가 되는 것을 배 아파하면 안 되지 않겠나”라고 일갈했다.

박경미 대변인은 전날 나경원 국민의힘 의원을 비판하기도 했다. 박 대변인은 “사상 최초로 코스피 5000 시대를 연 것은 우리 기업의 경쟁력과 이재명 정부의 실용적 경제정책이 맞물려 이뤄낸 성과”라며 “우연도 요행도 아닌, 일관된 정책 기조와 시장의 신뢰가 만들어낸 결과”라고 강조했다.

그러면서 “나 의원은 이를 있는 그대로 평가하고 미래를 함께 모색하기는커녕 거친 언사로 그 성과를 깎아내리고 있다”며 “과거 코스피 5000을 두고 ‘허황된 신기루’라고 조롱하던 자신의 오판이 드러나자, 이제는 정책 수단을 문제 삼으며 성과에 재를 뿌리고 있다”고 꼬집었다.

이어 “나 의원은 이 대통령의 코스피 5000 공약이 ‘절대 불가능하다’고 호언장담하다가 막상 지수가 오르니 ‘왜 국민 통장은 늘지 않느냐’며 말을 바꿨다”며 “불가능하다고 저주를 퍼붓고 성과가 나니 수단을 비난하는 ‘답정너’식 정치는 국민 공감을 얻을 수 없다”고 지적했다.

나 의원은 전날 자신의 페이스북에 “지수는 뛰는데 원화 가치는 달러당 1500원을 향해 떨어지고, 장바구니 물가는 5%를 향해 치솟고 있다”며 “코스피 5000은 국민에겐 체감 없는 착시의 시간일 수 있다는 우려를 외면해선 안 된다”고 지적했다. 이어 “지수는 5000인데 왜 국민의 통장은 늘지 않는가. 실물경제도 그만큼 나아졌나. 왜 내 집 마련의 꿈은 멀어지고, 채용은 줄어드는가”라고도 비판했다.

또 “정부는 빚을 내 확장재정을 반복하고 각종 쿠폰과 현금 살포, 연기금과 세제까지 총동원해 지수를 밀어 올리고 있다”며 “통화는 풀 만큼 풀어 원화 가치는 추락하고 고환율이 수출기업 실적을 부풀려 지수만 화려하게 만드는 자산 버블 우려도 크다”고 주장했다.

나 의원은 지난해 대선 국면에서 이 대통령의 ‘코스피 5000’ 공약에 대해 “반시장·반기업 DNA인 이재명 후보가 ‘코스피 5000 시대’라는 허황된 구호를 외치고 있다. 마치 신기루 같다”고 비판한 바 있다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 논평을 통해 “대통령이 취해 있는 ‘코스피 5000’ 축배 뒤편에서 대한민국 실물경제는 고환율, 내수 침체의 냉혹한 현실에 허우적대고 있다”고 비판했다.

그는 “한국의 잠재 성장률은 1%대 후반을 기록하며 경제의 펀더멘털(기초체력)은 전혀 개선되지 않고 있음이 재차 확인됐다”라며 “민생이 무너지고 고물가로 시름을 앓고 있는 국민 앞에서 ‘코스피 5000’을 마치 국가 성공의 증표처럼 떠벌리는 것은 책임 있는 지도자의 태도가 아니다”라고 지적했다. 이어 “실물경제를 살리고 국민 생활을 지키는 성과로 평가받아야 할 대통령이 숫자 하나로 정권의 무능을 덮으려 한다면, 국민 신뢰는 더 빠르게 무너질 것”이라고 덧붙였다.