[헤럴드경제 = 김상수 기자] 베트남 현지에서 위독상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 상태를 파악하고자 이재명 대통령의 정무특별보좌관 조정식 더불어민주당 의원이 24일 현지로 급파됐다.

조 특보는 이날 오전 9시 20분께 인천국제공항을 통해 베트남으로 출국했다. 이 대통령은 전날 이 수석부의장의 위독 상황을 듣고 조 특보 급파를 결정했다.

조 특보는 당내에서 친명(친이재명)계로 꼽혔던 6선 의원이다. 이해찬계에 뿌리를 둔 인사로 분류된다.

그는 전날 늦은 오후 청와대로부터 연락을 받은 것으로 전해졌다. 이재정 의원을 비롯한 일부 민주당 의원들도 이날 베트남으로 출국한 것으로 알려졌다.

이 수석부의장은 전날 호찌민 출장 도중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다. 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술을 받았다. 그는 ‘몸 상태가 안 좋다’는 판단에 따라 귀국을 결정하고 절차를 밟던 중이었던 것으로 전해졌다.

이 수석부의장은 7선 의원 출신으로 민주당 대표 및 국무총리까지 지낸 당내 대표 원로다. 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.

그는 이 대통령이 지난 20대 대선 당시 경선 주자였을 때부터 정치적 지원을 이어왔다.