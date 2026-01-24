서울시 선관위 이첩 사건 관련

[헤럴드경제=김진 기자] 김경 서울시의원의 공천 헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 24일 김 시의원의 주거지 등에 대한 압수수색에 나섰다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 24일 오전 8시40분쯤부터 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 순차적으로 압수수색하고 있다고 밝혔다.

이번 압수수색은 서울시 선거관리위원회가 지난 19일쯤 경찰로 이첩한 사건과 관련한 것이다. 앞서 경찰은 서울시 선관위로부터 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨에 대한 신고를 접수했다.

경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 ‘누구에게 금품을 전달할지’를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 더불어민주당 현직 의원들이 거명됐다고 한다. 다만 국회의원은 수사 대상자로 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

김 시의원 측은 “강서구청장 보궐선거와 관련해 해당 녹취에서 언급된 정치인이나 그 누구에게도 어떤 명목으로든 금품을 제공한 사실이 없다”며 “선관위 신고 내용은 허위 사실을 악의적으로 편집한 것으로 명백한 무고”라고 주장한 바 있다.

김 시의원은 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원의 뇌물을 전달한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.