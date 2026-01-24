[헤럴드경제=민상식 기자] 국제 은(銀) 가격이 26일(현지시간) 장중 사상 처음으로 온스당 100달러선을 넘어섰다.

그린란드, 이란 등을 둘러싼 지정학적 긴장 고조와 주요 통화 대비 달러화 약세 기조, 미국 연방준비제도(연준)의 통화 완화 정책 기대감이 탈(脫)달러화 흐름으로 이어지면서 귀금속 가격 랠리를 이어가게 하고 있다.

뉴욕상품거래소에서 이날 미 동부시간 오전 11시께 3월 인도분 은 선물은 전장 대비 3.8% 오른 온스당 100.05달러에 거래됐다.

로이터에 따르면 은 현물도 이날 미 동부시간 오전 온스당 100달러선을 넘어 거래됐다.

은 가격이 온스당 100달러선을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

은은 산업용 수요가 증가하고 있는 가운데 만성적인 공급 부족 문제가 부각되면서 상승 압력을 키우고 있다.

금 가격도 랠리를 지속하며 사상 최초로 온스당 5000달러선 돌파를 눈앞에 뒀다.

뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물은 같은 시간 전장 대비 1% 오른 온스당 4958.3달러에 거래됐다.

금 선물 가격은 이날 장중 온스당 4970달러로 고점을 높이며 사상 최고치를 기록했다.