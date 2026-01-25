2026년 경영전략회의 개최 “제2의 도약, 시장의 판도 바꿀 수 있다” “고객 있어야 수익” 고객 접점 강화 강조 특화채널 고도화, 전문상담센터 운영 등 CU, 야놀자 등 생활밀착 제휴 확대 예고

[헤럴드경제=김은희 기자] 정진완 우리은행장이 올해 경쟁은행과의 격차를 빠르게 좁혀 제2의 도약을 이끌겠다고 선언했다. 생산적 금융을 통해 우량기업을 유치하고 거래 범위를 넓혀 수익성을 확대하겠다는 포부다.

25일 우리은행에 따르면 정 행장은 지난 23일 인천 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 경영전략회의’에 참석해 “우리가 가야 할 방향을 분명히 하고 현장의 변화가 함께한다면 경쟁은행과의 격차는 반드시 줄어들고 시장의 판도도 바꿀 수 있다”면서 이 같은 의지를 밝혔다.

그는 “2026년은 반드시 성과로 증명해야 하는 해”라며 올 한 해 영업 방식의 변화를 통해 고객 접점 강화와 운영 정교화를 추진해 달라고 임직원에 주문했다.

특히 정 행장은 “고객이 있어야 거래가 생기고 거래가 쌓여야 수익이 만들어진다”면서 고객 기반 확대의 목적이 실질적인 수익성 강화에 있다는 점을 강조했다. 늘어난 고객 접점을 여·수신, 결제성 계좌, 퇴직연금 유치 등으로 연결해 지속 성장의 토대를 만들어야 한다는 주문이다.

그는 “고객 기반을 넓히고 수익성 강화에 속도를 낼수록 내부통제와 정보보호라는 신뢰의 기본은 더욱 단단히 지켜내야 한다”며 “기본과 원칙을 어기는 일에는 무관용의 원칙을 적용하겠다”는 뜻도 전했다.

이날 임원과 본부장, 지점장 등 900여명이 참석한 가운데 열린 경영전략회의에서 정 행장은 고객 접점 강화 전략으로 ▷기업·WM(자산관리) 부문 특화채널 고도화 ▷인공지능(AI)을 활용한 업무 효율성 향상 ▷직장인·소상공인을 위한 전문상담센터 시범 운영 등을 제시했다.

전문상담센터의 경우 거점 중심으로 고객에게 맞는 시간대에 상담이 이뤄지도록 운영하되 현역 직원과 오랜 경험을 가진 재채용 퇴직 직원이 협업해 고품질의 대출과 자산 상담을 제공하는 것을 목표로 한다. 상담 이후 실제 거래는 모바일로 연결되도록 만들 방침이다.

우리은행은 생활편의 서비스도 대폭 강화한다. 이는 “고객 유입은 일상생활 속에서 결제와 경험을 통해 이뤄지고 결제를 통해 은행과의 거래를 이어가게 될 것”이라는 정 행장의 인사이트에서 출발했다고 사측은 설명했다.

정 행장은 지난해 삼성전자, GS25, 롯데ON과 협업한 데 이어 올해는 CU, 야놀자 등과 새로운 제휴를 준비 중이라고 소개했다. 생활편의 서비스를 통해 우리은행을 ‘일상에서 함께하는 은행’으로 굳히겠다는 방침이다. 고객 혜택을 집약한 가칭 ‘슈퍼통장’ 구상을 본격화하고 다이소, 메가커피 등 대형 전략 가맹점과의 제휴도 확대할 계획이다.

아울러 직원의 전문 역량을 강화하는 CDP(경력개발경로) 고도화도 추진한다. 기존 기업금융전담역(RM), 프라이빗뱅커(PB)와 함께 가업승계, 자산상담 등을 4대 직무를 설정해 전문가를 육성하는 구조다.