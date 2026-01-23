인터스텔라, 2028년 유인 우주선 발사 계획 티켓 가격 300만 위안(약 6만3000만원) 책정

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국의 한 민간 우주비행 스타트업이 2028년 유인 우주선을 쏘아 올리겠다는 계획을 밝혔다.

23일 중국 신경보 등 현지 매체에 따르면 베이징에 본사를 둔 중국의 우주 산업 스타트업인 인터스텔라(InterstellOr·중국명 촨웨저·穿越者)는 전날 상업용 유인 우주선 ‘촨웨저1호’(CYZ1)의 실물 크기 실험 모듈을 공개하고 이같이 발표했다.

지난 2023년 1월 설립된 인터스텔라는 중국에서 유일하게 상업용 유인 우주 비행 프로젝트 승인을 받아 주목을 받았다.

인터스텔라는 2028년 첫 유인 비행을 예고하면서 티켓 가격을 300만위안(약 6억 3000만원)으로 책정하고, 10%의 보증금을 받는 형태로 예약 서비스를 시작했다.

현재까지 학계, 재계, 항공우주, 예술, 연예 등 다양한 분야에서 10명 이상이 예약을 마쳤다고 회사는 설명했다.

탑승자 명단에는 중국 휴머노이드 로봇 업계 스타기업인 즈위안 로봇의 최고마케팅책임자(CMO) 추헝, 중국 아웃도어 브랜드 토레드 창업자 왕징, 중국 공정원 원사 리리청 등이 포함됐다.

인터스텔라는 특히 세계에서 세번째로 착륙 완충 시스템 기술을 갖게 됐다고 강조했다.

회사에 따르면, 공개된 실험 모듈은 역추진 엔진과 에너지 흡수 구조 기술을 통해 착륙 시 지면과의 충격 과부하를 제어하는 등 모든 지표가 기준을 충족한 상태다.

현재 이 기술은 일론머스크 테슬라 최고경영자가 이끄는 스페이스X, 아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 블루오리진만이 가지고 있다.

인터스텔라 창업자 겸 최고경영자(CEO) 스칭레이는 중국공산당 기관지 글로벌타임스에 “현재 중국에 (우주) 관련 분야에 많은 우수 기업이 있으며, 로켓과 위성 분야 전반에서 치열한 경쟁이 존재한다”며 “국제 선진 수준을 따라잡기 위해서는 서로 협력하고, 각자 강점을 보완해야 한다”고 말했다.