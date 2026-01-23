프랑스 백화점에 팝업 스토어 진행 예정

[헤럴드경제=박연수 기자] 라이프스타일 브랜드 어뮤즈는 지난해 글로벌 리테일 매출이 전년 동기 대비 100% 성장했다고 23일 밝혔다.

어뮤즈는 일본, 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 동남아시아 주요 국가를 포함해 유럽과 북미 지역 등 총 24개국에 진출했다.

특히 지난해 하반기 신규 진출한 유럽과 러시아 시장에서의 성장세가 두드러졌다. 지난해 기준 해당 지역 매출은 어뮤즈 글로벌 전체 매출의 50% 이상을 차지했다.

이 같은 성과를 바탕으로 어뮤즈는 올해 공격적인 해외 확장 전략을 추진한다. 국가별 현지화 전략에 맞춰 유통망 확장과 현지 밀착형 마케팅 강화를 통해 글로벌 성장을 이어간다는 계획이다.

먼저 유럽에선 올해 상반기 중 프랑스 백화점에 단독 팝업스토어를 열 예정이다. 파리 전역 정식 매장 입점도 순차적으로 추진한다.

러시아에서는 인플루언서의 영향력이 큰 시장 특성을 반영해 디지털 플랫폼을 활용한 전방위적인 마케팅을 전개할 계획이다.

어뮤즈는 이 외에도 태국 현지 대형 유통사와 독점 계약을 맺고 공격적인 유통망 확장에 나설 예정이다. 어뮤즈 관계자는 “올해는 핵심 전략 시장을 중심으로 한 집중 투자와 현지화 전략을 통해 건강한 글로벌 성장의 한 해를 만들겠다”고 말했다.