신재생·통신 분야 등 신사업 확대 위한 준비 주문

[헤럴드경제=윤성현 기자] 김대헌 호반그룹 사장이 1월 22일 충남 천안시에 위치한 대한전선 본사를 방문해 생산 현장을 점검하고 신사업 추진을 위한 철저한 준비를 주문했다. 대한전선은 2021년 호반그룹에 인수된 후 그룹 내 핵심 제조 계열사로 자리 잡았으며, 김 사장의 이번 방문은 그룹의 ‘현장 중심 경영’ 기조를 반영한 행보다.

김 사장은 이날 생산설비와 기술력을 직접 살피며 임직원들과 간담회를 갖고 “현장의 작은 소리에도 귀를 기울여야 한다”며 “글로벌 시장에서 통할 수 있는 경쟁력을 갖추는 것이 중요하다”고 강조했다. 또한 “기존 전력 인프라 사업 강화는 물론, 통신·신재생에너지 등 신사업 준비에 만전을 기해달라”고 당부했다.

대한전선은 초고압 케이블, 가공선, 통신케이블 등 주요 제품군을 바탕으로 글로벌 전선 시장에서 입지를 다지고 있으며, 최근에는 북미와 중동 등 해외 수주도 확대 중이다. 김 사장은 이런 글로벌 진출 성과를 언급하며 “중장기적으로 지속가능한 성장을 위한 사업 포트폴리오 다변화가 필요하다”고 말했다.

김 사장은 지난해부터 주요 계열사 및 사업장을 직접 방문하며 조직의 실행력과 현장 대응력을 높이는 데 집중하고 있다. 이번 대한전선 방문은 그룹의 중점 계열사에 대한 관심과 함께, 제조업 부문의 체질 개선 및 성장 전략을 가속화하겠다는 의지를 반영한 것이다.

호반그룹 관계자는 “그룹 차원에서 대한전선의 기술 개발과 글로벌 사업 확대를 전폭 지원할 계획”이라며 “지속 가능한 미래 성장을 위해 현장과 끊임없이 소통할 것”이라고 밝혔다.