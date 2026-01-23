‘멜러리캣’에 리벨리온 ‘아톰’ 탑재 국산칩 기반 AI보안 설루션 완성 “LG전자 팹리스 생태계 확장 기여”

LG전자가 자사의 AI(인공지능) 보안 설루션에 국내 AI 반도체 기업인 리벨리온의 NPU(신경망처리장치) 사용을 추진하고 있는 것으로 확인됐다. LG전자는 엔비디아 등의 해외 AI 칩 대신 기술력이 뒤지지 않으면서 가격도 상대적으로 저렴한 국산 NPU를 적용, 성능과 경제성 두 마리 토끼를 잡겠다는 전략이다.

23일 업계에 따르면 LG전자는 자사의 AI 기반 지능형 안전 CCTV 및 보안 설루션 플랫폼인 ‘멜러리캣(Mellerikat) EVA(Edge Vision Analytics, 엣지 비전 분석)’ 운영에 ‘아톰(리벨리온 NPU)’을 사용하기 위한 PoC(기술검증)를 진행 중이다.

멜러리캣은 LG전자 CSO(최고전략책임자)부문 산하의 AI솔루션션담당이 AI 설루션의 외부 판매를 위해 만든 서비스 브랜드다. 멜러리캣 EVA는 단순 비디오 캡처 장치인 일반 네트워크 카메라를 현장 상황을 이해하고 판단할 수 있는 지능형 AI 카메라로 변환해주는 설루션이다. VLM(시각언어모델)을 활용해 24시간 중단 없이 추론을 수행한다.

거대 AI 모델은 기존 GPU(그래픽처리장치) 인프라에서 24시간 가동할 경우 비용 부담이 커진다는 단점이 있다. 이미지와 영상에 기반하는 VLM은 언어 기반인 LLM(거대언어모델)보다 훨씬 방대한 데이터 처리 능력을 요구하기 때문이다.

LG전자는 아톰 사용으로 경제성을 확보했다. 아톰은 데이터센터용 AI 추론 전용 NPU로, 이미 학습된 AI 모델을 돌리는 추론 단계에 특화된 AI 반도체다.

현재 양사는 전성비(전력 효율)와 처리 속도를 확보하기 위한 PoC에 돌입한 상태다. 산업 현장의 복잡한 시나리오를 NPU 환경에서 최적의 속도로 처리할 수 있도록 소프트웨어 스택을 고도화하는 단계다.

두 회사의 협력은 이번 사안으로 그치지 않고 향후 확대 발전시켜 나간다는 방침이다. LG전자는 자사 주요 생산 공정 및 안전 관제 시스템에 NPU 기반 AI를 우선 도입하고, 향후에는 외부 고객사에 EVA 플랫폼을 공급할 때 리벨리온 NPU를 결합한 통합 설루션 형태로 제공할 계획이다. 박지영 기자