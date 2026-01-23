K-조선 수출 공급망 강화 일환 조선사 협력사 4000억 금융 지원

하나은행은 HD현대중공업, 한국무역보험공사와 ‘K-조선 산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원’ 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 K-조선 산업의 성과를 수출 공급망 전반으로 확산하고 중소 조선사와 기자재 협력업체의 경영 안정을 지원하기 위해 마련됐다. 조선업이 밀집한 울산·경남 지역을 시작으로 협력업체의 유동성 확보를 위한 금융지원을 실시한다. 향후 조선업이 포진된 남해안 벨트 전반으로 이를 확대할 계획이다.

하나은행과 HD현대중공업이 각각 230억원, 50억원 등 총 280억원을 무보에 공동 출연해 올해 1분기 내 총 4000억원 규모의 금융지원과 유동성을 공급할 계획이다. 지원 대상은 HD현대중공업이 추천하는 협력업체로 ▷보증료 100% 지원 ▷대출금리 우대 ▷외국환수수료·환율 우대 등의 혜택을 제공한다.

이날 울산광역시청에서 열린 협약식에는 김정관 산업통상자원부 장관, 김두겸 울산시장, 이호성 하나은행장, 이상균 HD현대중공업 대표, 장영진 무보 사장 등이 참석했다.

이 행장은 “이번 협약은 지난해 자동차·자동차부품 산업에 이어 조선 산업까지 민·관 협력을 확대한 세 번째 사례”라며 “앞으로도 수출기업의 경영 안정과 공급망 경쟁력 강화는 물론 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 실질적인 금융지원을 이어가겠다”고 말했다. 김은희 기자