[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 울릉군청소년센터가 성평등가족부가 주관한 2025년 청소년수련시설 종합평가에서 최상위등급인 ‘우수’를 획득했다고 23일 밝혔다.

이번 평가는 울릉군청소년센터 개관 이래 최초로 받은 우수 등급으로, 센터는 2019년부터 2023년까지 실시된 평가에서 우수 등급을 받지 못해 지속적인 운영 개선의 필요성이 제기돼 왔다.

이에 울릉군은 2025년 평가를 목표로 지난 2년간 평가 기준 충족을 위한 체계적인 개선과 운영 내실화에 집중해 왔으며 그 결과 이번 평가에서 우수 등급을 달성하는 성과를 거뒀다.

특히 이번 평가에서는 청소년 참여 중심 프로그램 운영, 안전관리 체계 정비, 전반적인 시설 운영 수준 향상 등의 노력이 높이 평가됐다. 이번 우수기관 선정으로 울릉군청소년센터는 향후 각종 공모사업 참여는 물론, 시설 및 인건비 등 국비 확보를 위한 기반을 마련하게 됐다.

남한권 울릉군수는 “이번 우수 등급 획득은 울릉의 청소년들이 더 좋은 환경에서 마음껏 꿈을 키울 수 있도록 현장에서 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 청소년 한 사람 한 사람이 존중받고 안전하게 성장할 수 있도록 청소년수련시설 운영을 더욱 내실화하고 다양한 활동과 배움의 기회를 적극 지원하겠다”고 말했다.