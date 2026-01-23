도움받은 여성 “신의 계시 같았다”

[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 막내아들 배런 트럼프(20)가 영국 런던에 거주하는 여성 친구가 폭행당하는 장면을 영상 통화로 보고 현지 경찰에 신고해 구조한 사실이 뒤늦게 전해졌다.

21일(현지시간) 영국 매체 메트로에 따르면 이날 영국 런던 스네어스브룩 형사법원에서 열린 재판 중 배런이 폭행 사건의 결정적 신고자 역할을 한 사실이 공개됐다.

사건은 지난해 1월18일 오전 2시23분께 발생했다.

배런은 당시 런던에 있는 여성 친구에게 영상통화(페이스타임) 전화를 받았다. 그런데, 곧 그녀가 한 남성에게 폭행을 당하는 장면이 화면에 나왔다. 배런은 즉시 영국 긴급신고 번호인 999에 전화를 걸고 “방금 아는 여자한테 전화가 왔는데 맞고 있다”고 신고했다. 법정에서 공개된 녹취록에 따르면 배런은 여성의 주소를 전달하고 “정말 긴급 상황”이라며 “어떤 남자가 그녀를 때리고 있다”고 거듭 호소했다.

현장에 출동한 런던 경찰의 보디캠 영상에는 경찰이 신고자가 누구인지 확인하는 과정도 담겨 있었다.

경찰은 미국에서 신고가 들어왔다는 점을 확인했다. 이후 피해 여성에게 “나는 도널드 트럼프의 아들 배런과 친구 사이”라는 진술도 확보했다. 경찰은 사실 확인을 위해 배런에게 다시 전화를 걸었다. 배런은 “내가 사람을 시켜 신고하게 했다”며 “반가운 인사를 기대하고 전화를 받았는데 천장이 보였고 비명이 들렸다. 남자의 머리가 보이더니 카메라가 우는 여성을 향했고, 그녀가 맞는 모습이 보였다”고 진술했다.

배런은 “내가 할수 있는 최선의 일은 신고였다”며 “다시 전화해 위협하면 상황이 더 악화할 수 있다고 판단했다”고 했다.

피해 여성은 법정에서 배런의 신고가 “신의 계시 같았다”며 “그가 내 생명을 구하는 것을 도왔다”고 했다.

가해자는 피해 여성의 전 남자친구인 러시아 국적의 마트베이 루미안체프(22)였다.

피해 여성이 배런과 친분을 유지하는 데 대해 질투심을 느껴 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

그는 폭행, 두 건의 강간, 사법 방해 혐의 등으로 기소됐다.

피해 여성은 그가 2024년 11월과 폭행 사건 당일인 지난해 1월18일에 자신을 성폭행했다고 주장했다. 하지만 루미안체프 측 변호인은 모든 혐의를 부인하며 피해 여성의 주장이 “완전한 날조”라고 받아쳤다.

한편 배런은 트럼프 미국 대통령의 막내 아들이다.

2017년 트럼프 대통령의 첫 대통령 취임 당시 10살이었으며, 이후 206㎝ 거구의 청년으로 ‘폭풍 성장’했다.

배런은 트럼프 대통령의 두번째 대선 유세 과정 중 10~20대 남성 유권자 공략법에 대해 적극적으로 조언을 한 것으로 알려졌다. 특히 트럼프 대통령이 출연할 팟캐스트 방송도 직접 추천한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령 또한 배런이 지적이고 똑똑하다며 거듭 칭찬한 바 있다.