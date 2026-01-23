日 도쿄도 열차·역사 내 성폭력 실태 조사 女 54.3%-男 15.1% 부적절 신체접촉 피해 “치한 근절대책은 여성 승객 보호에 집중돼”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 악명 높은 일본 도쿄 지하철 성추행을 남성도 6명 중 1명꼴로 당하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 일본 도쿄도청이 도쿄의 열차와 기차역을 이용하는 승객들을 대상으로 실시한 조사에서 여성 응답자의 54.3%가 지하철 또는 역사에서 부적절한 신체 접촉 피해를 본 적이 있다고 답했다. 남성 응답자의 성추행 경험 비율도 15.1%에 달했다.

도쿄도는 2023년부터 대중교통 내 성폭력 규모를 보다 정확히 파악하기 위해 정기적으로 이같은 조사를 진행해 오고 있다.

이번 조사는 이전 조사에서 여성의 약 20%, 남성은 10% 미만이 추행 피해를 겪은 것으로 나타난 것과 비교해 남녀 모두 피해율이 크게 상승한 것이다. 여전히 여성 피해자가 압도적이지만, 남성 피해자도 적지 않은 것으로 드러나 혼잡한 대중교통 내 성추행이 여성만을 대상으로 발생한다는 기존의 통념에 도전하는 결과다.

하라다 다카유키 쓰쿠바대학교 인간과학연구소 교수는 “15%라는 수치에 매우 놀랐다. 일본 정부가 과거 실시한 대중교통 이용 경험에 대한 유사 조사에서는 일관되게 낮은 수치가 나왔었다”며 “보통 5% 내외를 기록했고, 10%가 넘는 경우는 없었다”고 말했다.

하라다 교수는 피해율 상승에 여러 요인이 작용했을 가능성이 있다고 봤다. 그는 “최근 일본에서는 성폭력에 대한 인식이 높아지고 있어, 사람들이 경찰에 신고하는 데 더 적극적으로 변했을 수 있다”고 분석했다.

특히 2023년 일본의 대형 연예기획자 쟈니 키타가와가 소속 남자 연습생을 성적으로 학대해 온 사건이 드러난 뒤 학대를 용인하지 않으려는 분위기가 강해졌다고 짚었다.

일각에서는 대중교통 내 치한 근절 대책이 주로 여성 승객 보호에 집중되면서, “여성은 취약하고 특별히 보호받아야 하고, 남성은 스스로 알아서 버틸 수 있어야 한다”는 성별 고정관념이 강화됐다고 지적하기도 했다.