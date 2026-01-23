지하 1층 기계실서 화재 발생…가습기 과열 추정 연기·냄새로 하루 휴관…“오늘 장비·시설 전체 점검”

[헤럴드경제=김현경 기자] 23일 새벽 서울 경복궁 인근 국립고궁박물관에서 화재가 발생했다. 지하 설비에서 발생한 불은 수 분 만에 꺼졌으며 문화유산 피해는 없는 것으로 파악됐다.

국가유산청과 소방당국에 따르면 이날 오전 2시 38분께 박물관 지하 1층 기계실에서 연기가 발생했다.

당시 화재 감지기가 작동하자 근무하던 당직자가 폐쇄회로(CC)TV로 상황을 확인한 뒤, 2시 44분께 소방당국에 신고했다. 이후 2시 53분께 소방차가 도착했다.

화재는 가습기 과열에 따른 것으로 추정되며 발화 후 불은 자체 소멸했다. 국가유산청 관계자는 “인명 피해와 문화유산 피해는 없었다”고 밝혔다.

화재가 발생하자 박물관은 기계실 인근 열린 수장고에 보관된 유물과 다른 주요 유물을 옮길 준비를 마쳤다.

소방당국은 4시 40분께 현장 상황을 확인한 뒤 모두 철수했다.

국립고궁박물관은 조선 왕실과 대한제국 황실의 문화를 다루는 박물관으로 국보 8점, 보물 336점, 유네스코 세계기록유산 766점 등 총 8만9234점의 유물을 소장하고 있다.

허민 국가유산청장도 오전 7시 박물관을 찾아 화재 현장과 유물 상황을 점검했다.

허 청장은 “기계실 관련 업체들을 오늘 전체 소집해 장비와 시설물에 대한 전면 안전 점검을 실시할 것”이라며 “국가유산청 전체 소속기관과 산하기관에 대해서도 일괄 화재 점검으로 유물과 관람객 보호를 더 철저히 하겠다”고 말했다.

유물 피해는 없지만 박물관 내부로 연기가 일부 유입돼 박물관은 오늘 하루 임시 휴관한다.

박물관은 이날 화재 원인을 정밀 점검하고 잔불이 남아있는지도 확인할 예정이다.